Kommen sie aus Italien? Herrenlose Ziegenböcke in Kartitsch geben Rätsel auf

Zwei hornlose schwarze Ziegenböcke tauchten letzte Woche in Kartitsch auf und suchten Zuflucht bei einem Hof. Woher sie kommen und wem sie gehören, ist völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei liefen bisher ins Leere.

Kartitsch, Lienz – Ein ungewöhnliches Duo ist in Osttirol unterwegs: Es handelt sich um Ziegenböcke, die vor etwa zehn Tagen das erste Mal gesichtet wurden. Die Tiere waren in Kartitsch aufgetaucht und näherten sich schließlich einem Bauernhof, wo sie für kurze Zeit eine Notunterkunft fanden. Aus Platzgründen konnten sie aber nicht bleiben, die Polizei wurde eingeschaltet.

Halter unbekannt, Ohrmarke fehlt

„Es ist völlig unklar, woher die Ziegenböcke gekommen sind“, heißt es von der zuständigen Polizeiinspektion Sillian. „Sie haben keine Ohrmarken. Das macht es unmöglich, sie irgendwo zuzuordnen.“ Die Polizei suchte in den Nachbarorten nach Informationen, fragte die Bevölkerung und versuchte, den Halter ausfindig zu machen – vergeblich.