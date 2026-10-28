Riesen-Deal mit Drogeriekette
Wie ein Tiroler Start-up den Sprung in tausende Filialen in Deutschland geschafft hat
Entwickelt und produziert werden die Medizinprodukte vor Ort in Axams, dieser Bereich wird demnächst um mehr als 2 Mio. Euro weiter ausgebaut.
© Brandize
Das junge Unternehmen Brandize aus Axams ist mit Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich. Nun hat die Firma den Sprung in den stationären Handel in Deutschland geschafft und baut die Produktion in Tirol weiter aus.
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