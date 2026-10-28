Riesen-Deal mit Drogeriekette

Wie ein Tiroler Start-up den Sprung in tausende Filialen in Deutschland geschafft hat

Entwickelt und produziert werden die Medizinprodukte vor Ort in Axams, dieser Bereich wird demnächst um mehr als 2 Mio. Euro weiter ausgebaut.
© Brandize
Beate Troger

Von Beate Troger

Das junge Unternehmen Brandize aus Axams ist mit Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich. Nun hat die Firma den Sprung in den stationären Handel in Deutschland geschafft und baut die Produktion in Tirol weiter aus.

Kommentare

0