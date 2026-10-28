Angriff in Tiergehege: Achtjähriges Mädchen schwer verletzt

Ein achtjähriges Mädchen ist bei einer Wildtier-Attacke im Tierpark Johannismühle im deutschen Bundesland Brandenburg schwer verletzt worden. Es hielt sich mit zwei anderen Kindern und einer Mitarbeiterin in einem Tiergehege auf, als es von mindestens einem Wildtier angegriffen wurde, teilte die Polizei mit. „Die anderen Personen blieben äußerlich unversehrt“, hieß es.

Eine Sprecherin der Polizei sagte, es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Es werde untersucht, ob Fahrlässigkeit vorliege. Laut Polizeisprecherin handelte es sich bei dem verletzten Mädchen um eine Besucherin. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen laufen

Vom Wildpark Johannismühle hieß es: „Wir kooperieren in vollem Umfang mit allen Behörden.“ Aufgrund der laufenden Verfahren könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. „Wir bedauern den Vorfall sehr und die betroffene Familie hat unsere volle Unterstützung.“