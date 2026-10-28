Kind in Wildpark von Tier attackiert und schwer verletzt

Ein Kind ist bei der Attacke eines oder mehrerer Tiere im Wildpark Johannismühle im deutschen Bundesland Brandenburg schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit, machte bislang aber keine Angaben dazu, um welches Tier es sich handeln soll.

Eine Polizeisprecherin sagte, ein Kind sei nach derzeitigem Kenntnisstand am Morgen angegriffen und schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen. Wie sich der Angriff im Wildpark bei Baruth/Mark zugetragen habe, sei noch unklar.

Polizei bestätigt Wolfattacke nicht

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll es sich um einen Wolf handeln. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. Auch zum Alter des verletzten Kindes und der Art der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Einsatz dauert an. Die Polizei wollte Zeugen befragen. Auch Seelsorger sollen vor Ort sein.