Nach der Goldenen Palme: Berühmter Regisseur zu langer Haftstrafe verurteilt

Der vielfach preisgekrönte Filmemacher Jafar Panahi wird im Iran seit Jahren verfolgt. Trotzdem kehrte er freiwillig in sein Heimatland zurück. Nun wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Teheran – Jafar Panahi soll für fünf Jahre und einen Monat ins Gefängnis. Auch das Privatvermögen des iranischen Filmemachers soll beschlagnahmt werden. Zudem darf er zwei Jahre lang weder aus dem Iran ausreisen noch soziale Medien nutzen. Das berichtete die iranische Zeitung Emtedad unter Berufung auf Panahis Anwalt. Was Panahi vom Gericht zur Last gelegt wird, ist derzeit nicht bekannt.

Der 66-Jährige zählt zu den international bekanntesten iranischen Regisseuren. Vollstreckt wurde das Urteil gegen ihn bislang nicht. Von seiner neuerlichen Verurteilung erfuhr er erst, nachdem seine Bankkonten gesperrt worden waren. Daraufhin ging er mit seinem Anwalt zur Staatsanwaltschaft in Teheran. Dort erfuhren beide, dass Panahi in Abwesenheit verurteilt worden war.

Panahi war Ende März freiwillig in den Iran zurückgekehrt. Laut seinem Anwalt führten ihn die Gerichtsakten dennoch als im Ausland lebend. Von einem Verhandlungstermin habe er nichts gewusst.

Trotz drohender Haft zurückgekehrt

Bereits bei seiner Rückkehr drohte Panahi Gefängnis. In einem früheren Verfahren war er wegen „Propaganda gegen den Staat“ zu einem Jahr Haft verurteilt worden.

Trotzdem kehrte er Ende März in den Iran zurück. Zuvor hatte er mit seinem Film „Ein einfacher Unfall“ international große Erfolge gefeiert. „Ein einfacher Unfall“ war unter anderem für den Oscar als bester internationaler Film nominiert, Panahi selbst für das Drehbuch.

Ob und wann Panahi tatsächlich ins Gefängnis muss, ist offen. Laut seinem Anwalt liegt die Vollstreckung der Urteile im Ermessen der Behörden.

Panahis jüngster Film „Ein einfacher Unfall“ war für den Oscar nominiert. © polyfilm

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Goldene Palme für „Ein einfacher Unfall“

Mit „Ein einfacher Unfall“ hatte Panahi 2025 die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Der Film erzählt von ehemaligen politischen Gefangenen, die auf einen Mann treffen, in dem sie ihren früheren Folterer wiederzuerkennen glauben.

2025 wurde Panahi in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Danach kehrte der Regisseur freiwillig in den Iran zurück. © VALERY HACHE

Seit Jahren im Visier der Behörden

Panahi gerät seit Jahren mit den iranischen Behörden in Konflikt. 2010 wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Zugleich erhielt er ein 20-jähriges Berufs- und Reiseverbot. Panahi drehte trotzdem weiter Filme. 2022 wurde er erneut festgenommen. Rund sieben Monate später kam er wieder frei.

Für seine Filme wurde Jafar Panahi vielfach ausgezeichnet. Mit „Der Kreis“ gewann er 2000 den Goldenen Löwen in Venedig. „Taxi Teheran“ brachte ihm 2015 den Goldenen Bären der Berlinale. (APA, dpa, TT)