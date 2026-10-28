Trotz OnlyFans-Business

Erotikmodel Micaela Schäfer offenbart: „Ich habe 1,5 Millionen Euro Schulden“

Micaela Schäfer erwirtschaftet hohe Summen im Online-Erotikgeschäft. Gleichzeitig belasten beträchtliche Schulden ihre private Bilanz.

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