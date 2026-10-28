Wenn Fürsorge und Beruf zusammenkommen

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Idealtours setzt auf flexible Arbeitszeiten, individuelle Vereinbarungen und Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Carearbeit bleibt oft unsichtbar: Kinder zur Schule bringen, Arzttermine für Angehörige koordinieren oder nach einer Erkrankung Betreuung organisieren. Diese meist unbezahlte Fürsorgearbeit wird nach wie vor überwiegend von Frauen getragen. Hinzu kommt der so genannte „Mental Load“ – die ständige gedankliche Verantwortung für Termine, Bedürfnisse und Abläufe. Besonders herausfordernd wird es, wenn sich die familiäre Situation plötzlich verändert, etwa durch einen Sturz oder eine Diagnose. Plötzlich müssen Betreuungslösungen gefunden, Gespräche mit Ärzten geführt und Hilfsmittel organisiert werden – während der berufliche Alltag weiterläuft. Auch wer keine Kinder hat, kann betroffen sein, etwa wenn die Eltern Unterstützung oder Pflege benö­tigen.

„Nur wenn Beruf und Privatleben miteinander vereinbar sind, können sich Menschen auch langfristig mit Freude und Engagement in ihre Arbeit einbringen.“ Susanne Neuhauser Geschäftsleitung Idealtours

Beim Reiseveranstalter Idealtours mit Hauptsitz in Brixlegg sucht man gemeinsam mit Beschäftigten nach Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen. „Als Familienunternehmen wissen wir, dass unsere Mitarbeiter:innen auch außerhalb ihres Berufs Verantwortung tragen. Ob Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen oder andere familiäre Herausforderungen – uns ist wichtig, zuzuhören, Verständnis zu zeigen und gemeinsam individuelle Lösungen zu finden. Denn nur wenn Beruf und Privatleben miteinander vereinbar sind, können sich Menschen auch langfristig mit Freude und Engagement in ihre Arbeit einbringen“, betont Susanne Neuhauser, Geschäftsleitung Idealtours.

Individuelle Lösungen

Gleitzeit schafft Spielraum für private Termine. Je nach Tätigkeit und betrieblichen Möglichkeiten sind auch Teilzeitmodelle und Homeoffice möglich. In besonderen Lebenssituationen können Eltern- oder Pflegekarenz sowie vereinbarter unbezahlter Urlaub Entlastung bieten. Entscheidend sind der frühzeitige Austausch und Lösungen, die zur persönlichen Situation und den betrieblichen Anforderungen passen. Gerade weil familiäre Verpflichtungen für Kolleginnen und Vorgesetzte oftmals nicht sichtbar sind, braucht es Vertrauen, um offen darüber sprechen zu können. Wer dauerhaft für andere sorgt, stellt die eigenen Bedürfnisse häufig zurück. Erholungsphasen werden kürzer, Freizeit ist schwer planbar und das Gefühl, ständig verfügbar sein zu müssen, bleibt bestehen.

Kommen ein anspruchsvoller Beruf und unerwartete familiäre Situationen zusammen, kann die Belastung beträchtlich werden. © Idealtours, David Johansson, adobe.stock

Umso wichtiger sind eine offene Gesprächskultur und Unterstützung, bevor die Belastung zu groß wird. Idealtours setzt dabei auch auf betriebliche Gesundheitsförderung: Das Unternehmen wurde 2023 erstmals mit dem entsprechenden Gütesiegel ausgezeichnet, das auch von 2025 bis 2027 gilt. Beschäftigte können zudem kostenloses Coaching bei erfahrenen Psychotherapeutinnen nutzen, um Belastungen anzusprechen und Strategien im Umgang mit Stress zu entwickeln.

Beim Reiseveranstalter Idealtours mit Hauptsitz in Brixlegg sucht man gemeinsam mit Beschäftigten nach Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen. © Idealtours, David Johansson, adobe.stock

Familienfreundlichkeit