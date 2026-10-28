Ich habe keine Zeit – das mag bei Mario Loidold einerseits zutreffen, weil er Arbeit bis über beide Ohren hat. Aber andererseits: Zeit gibt es genug in seinem Geschäft in der Pradler Straße in Innsbruck. Die Wände sind voll mit Uhren aus unterschiedlichen Jahrhunderten, aus allen Richtungen hört man es ticken.

Die Unruh ist ein zentraler Bestandteil jeder Uhr. Aber Mario Loidold, der Uhrmachermeister, verkörpert das Gegenteil. „Man macht sich eigentlich zu viel Stress“, sagt er angesichts des menschlichen Bestrebens, die Zeit möglichst genau zu messen. Und er legt Anschauungsmaterial aus früheren Zeiten auf die Vitrine: Eine Uhr, die nur einen Zeiger hat. „Mit dieser Uhr aus dem Jahr 1680 lässt sich die Zeit auf ungefähr drei Minuten bestimmen“, erklärt er. Das reiche für viele Situationen völlig aus. Erst später, ab 1740, ist dann der Minutenzeiger dazugekommen, später dann auch die Sekunde, wie eine Stoppuhr aus dem Jahr 1920 beweist.

Diese Uhr aus dem Jahr 1680 hat nur einen Zeiger. Erst rund 60 Jahre später konnten Uhren auch die Minuten anzeigen. © Hölbling/dibk

Zeit ist relativ

Zeit ist für Mario Loidold ein sehr relativer Begriff, sie vergeht nicht in jeder Situation gleich schnell. Etwas zugespitzt heißt das für ihn: „Die Zeit vergeht immer so, wie man es nicht will. Ist etwas lästig, dann vergeht sie langsam, macht etwas Freude, dann vergeht sie schnell.“ Und auch wenn ihn an der Uhrmacherei fasziniert, dass die Uhrwerke im Lauf der Jahrhunderte immer präziser wurden, plädiert Mario Loidold für mehr Gelassenheit: „Das ständige Herumreiten auf der Genauigkeit ist ein Blödsinn.“ Viele Leute würden ständig auf die Uhr schauen, aber wenn man sie nach der Uhrzeit fragt, wissen sie nicht, wie spät es ist, meint er lakonisch. Die sogenannten „Sekundenreiter“ seien bei den Uhrmachern generell nicht gut angeschrieben.

Die Kunst des Uhrmachers – ein hochpräzises Handwerk, das gute Augen und eine feine Motorik voraussetzt. © Hölbling/dibk

Gefragt nach den Fähigkeiten, die man als Uhrmacher braucht, zählt er auf: gute Augen, eine feine Motorik, ein mathematisches Vorstellungsvermögen und eine ordentliche Portion Ehrgeiz. Und, als Nachsatz: „Man muss logisch denken können – und unlogisch auch.“ In einem Uhrwerk kann sehr viel aus dem Rhythmus kommen, schon minimale Abweichungen bei einem Zahnrad oder bei der Feder können das Uhrwerk komplett aus dem Tritt bringen.

Etwas soll bleiben

Auch wenn die Zeit vergeht und irgendwann für jeden Menschen auch abgelaufen ist: Mario Loidold wünscht sich, dass etwas von ihm bleibt, wenn er nicht mehr da ist. In seinem Fall werden es vor allem die Uhren sein, die er selbst gebaut hat. Angefangen von der Uhr aus seiner Lehrzeit bis hin zu den Zeitspecht-Armbanduhren oder den zehn Zeitsprecht-Wanduhren, gefertigt aus alten Südtiroler Weinfässern, für die der Uhrmacher sogar die Zeiger selbst entworfen und gefräst hat. Loidolds großer Traum, den er sich vielleicht erst in seinem Ruhestand erfüllt: „Ich würde gern eine ganz besondere Uhr fertigen, die dann in Serie produziert wird.“ Ideen dazu hat er schon im Kopf. So wie er sich in seinem Kopf schon immer vorstellen konnte, wie seine Uhren gebaut werden. Nur die Umsetzung, die brauche einfach sehr viel Zeit: „Man macht sich kaum eine Vorstellung davon, wie kompliziert so ein Werkl ist.“ Aber das Wichtigste sei, dass die Arbeit Freude macht. Dann vergeht sie zwar schneller, als einem lieb ist, aber dann ist es eine erfüllte Zeit.