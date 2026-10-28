Volksmusikabend in Dölsach vereint Gruppen aus drei Regionen

Am Samstag, dem 7. November, verwandelt sich der Tirolerhof in Dölsach in einen Treffpunkt für Liebhaber heimischer Volkskultur. Unter dem Motto „Kernöl, Pregler & Lagrein“ erwartet die Besucher ab 19 Uhr ein Volksmusik-Konzert, das musikalische Traditionen aus drei Regionen zusammenbringt.

Dölsach - Der Arbeitsgruppe Osttirol des Tiroler Volksmusikvereins ist es gelungen, sechs renommierte Volksmusikgruppen für ein großes Musikantentreffen am Samstag, den 7. November im Tirolerhof in Dölsach zu gewinnen. Zu hören sind musikalische Schmankerln aus der Steiermark, Ost- und Südtirol, wobei je zwei Gruppen ihre Region vertreten.

Die weiteste Anreise nehmendie „Steirische Blås“ und der Frauendreigesang „Steirer Dreier“ auf sich. Den Gastgeberbezirk präsentieren die „Mödris Musikanten“ und die „Familie Weger“. Weitere bekannte Gäste sind die „Südtiroler 6er Musig“ und der „Rastlarch Zwoagsang“ mit Otto Dellago an der Gitarre. Als Moderatoren stehen Christine Wieser und Bernd Prettenthaler auf der Bühne. Nach dem offiziellen Teil wird noch zum Tanz aufgespielt. Für Getränke und kleine Speisen ist gesorgt. Einem tollen Abend voller echter Volksmusik steht also nichts mehr im Wege!