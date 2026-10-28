Zeigt uns euer Foto: Wer hat sein Kuscheltier aus der Kindheit immer noch?

Es hat Urlaube, Umzüge und vielleicht sogar schon mehrere Jahrzehnte überstanden: Bei vielen Erwachsenen ist das Lieblingskuscheltier aus Kindertagen bis heute ein treuer Begleiter – ob im Schlafzimmer, im Schrank oder gut behütet in einer Kiste. Jetzt wollen wir eure kuscheligen Erinnerungsstücke sehen.

Zum Tag der Kuscheltier-Liebhaber suchen wir Tirols älteste, lustigste und treueste Kuscheltiere. Schickt uns ein Foto und erzählt uns ihre Geschichte: Wie heißt euer Kuscheltier? Wie alt ist es? Woher habt ihr es?