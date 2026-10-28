Tag der Kuscheltier-Liebhaber
Zeigt uns euer Foto: Wer hat sein Kuscheltier aus der Kindheit immer noch?
Es hat Urlaube, Umzüge und vielleicht sogar schon mehrere Jahrzehnte überstanden: Bei vielen Erwachsenen ist das Lieblingskuscheltier aus Kindertagen bis heute ein treuer Begleiter – ob im Schlafzimmer, im Schrank oder gut behütet in einer Kiste. Jetzt wollen wir eure kuscheligen Erinnerungsstücke sehen.
Zum Tag der Kuscheltier-Liebhaber suchen wir Tirols älteste, lustigste und treueste Kuscheltiere. Schickt uns ein Foto und erzählt uns ihre Geschichte: Wie heißt euer Kuscheltier? Wie alt ist es? Woher habt ihr es?
Ladet euer Foto mit einer kurzen Beschreibung direkt bei unserer Bildergalerie hoch. Wir freuen uns auf eure kuscheligen Zeitzeugen und ihre ganz persönlichen Geschichten!
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