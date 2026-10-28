Gute Beratung ist Teamarbeit

Vertrauen entsteht nicht durch Zufall. Es wächst mit Fachwissen, Erfahrung und Menschen, die sich Zeit nehmen. Genau darauf vertrauen die Kundinnen und Kunden der TIROLER VERSICHERUNG seit vielen Jahren.

Wenn Lisa Karl morgens zu ihren Terminen in Angerberg, Breitenbach am Inn, Kundl, Langkampfen oder Mariastein aufbricht, weiß sie nie ganz genau, was der Tag bringen wird. Vielleicht begleitet sie eine junge Familie beim Schritt ins Eigenheim. Vielleicht unterstützt sie jemanden bei der Abwicklung eines Wasserschadens. Eines bleibt dabei immer gleich: Gute Beratung beginnt mit Zuhören und dem Verständnis für die persönliche Lebenssituation. Seit eineinhalb Jahren ist die Quereinsteigerin Teil des Berater*innen-Teams in Wörgl. Sie gehört zu einer neuen Generation von Beraterinnen und Beratern, für die Eigenverantwortung, Fachwissen und Teamarbeit zusammengehören.

Stark im Team

Bei der TIROLER steht das Miteinander im Mittelpunkt. Beraterinnen und Berater betreuen gemeinsam ein festes Gebiet mit bestehendem Kundenstamm. Sie teilen ihr Wissen und bringen unterschiedliche Erfahrungen ein. So entsteht eine Beratung, die langfristig denkt und sich an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden orientiert. Wie wertvoll Erfahrung dabei ist, weiß Wolfgang Vettorazzi. Seit mehr als 27 Jahren begleitet er Kundinnen und Kunden in Innsbruck und Rum.

Voneinander lernen

„Vertrauen entsteht über Jahre. Wer die Lebenssituation seiner Kundinnen und Kunden kennt, kann individueller beraten und bessere Lösungen finden“, ist er überzeugt. Seine Erfahrung bringt er nicht nur in die tägliche Arbeit ein. Er engagiert sich auch in der internen Ausbildung und begleitet neue Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Weg. Viele von ihnen kommen aus anderen Branchen und bringen unterschiedliche Perspektiven mit. „Es macht mir Freude, mein Wissen weiterzugeben und voneinander zu lernen.“

Die TIROLER setzt auf fundierte Ausbildung, Fixentlohnung und Teamarbeit. So können sich die Beraterinnen und Berater auf das konzentrieren, was ihren Beruf ausmacht: Menschen beraten, langfristige Beziehungen aufbauen und im entscheidenden Moment verlässlich da sein.

Kompetenz schafft Vertrauen

Alle TIROLER Beraterinnen und Berater können auf ein starkes Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten zählen. Einer davon ist Aziz Ayodeji. Als Vertriebsjurist unterstützt er den Vertrieb bei fachlichen Fragen. Gleichzeitig vermittelt er als Referent in der Grundausbildung Einblicke in die versicherungsrechtliche Praxis. „Mir ist wichtig, Fachwissen verständlich zu vermitteln und Sicherheit für den Berufsalltag zu schaffen. Das ist für eine hohe Beratungsqualität entscheidend.“

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Ehrlich, nah, TIROLERisch

Vier Mitarbeiter*innen erzählen, warum sie die TIROLER als Arbeitgeberin schätzen und worauf es ihnen in ihrem Berufsalltag ankommt.

„Ich komme aus dem Einzelhandel und Verkauf sowie die Arbeit mit Menschen sind genau meins. Seit dreieinhalb Jahren bin ich nun bei der TIROLER. Hier habe ich alles über Versicherungen gelernt. Ausgelernt hat man in diesem Beruf aber nie. Ich mag die Abwechslung, die mein Job mit sich bringt. Weil ich ein Fixgehalt bekomme, bin ich nicht von Provisionen abhängig und kann mich ganz auf meine Kund*innen konzentrieren. Das ist mir besonders wichtig.“ Nina Tommasi TIROLER Beraterin für Haiming, Karres, Mieming, Roppen, Seefeld, Reith bei Seefeld, Leutasch und Scharnitz

„Die TIROLER wurde mir als Arbeitgeberin empfohlen. Ich bin froh, dass ich diese Chance vor vier Jahren ergriffen habe. Ich schätze die familiäre Stimmung sehr und Teamarbeit ist genau meins. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit, denn kein Tag ist wie der andere. Auch dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann, ist für mich als Familienvater ideal. Mit meinen Kund*innen bin ich eng verbunden. Oft entstehen daraus richtige Freundschaften.“ Burak Kara TIROLER Berater für Wörgl und Angath

„Versicherung ist Vertrauenssache. Persönliche Kontakte sind dabei besonders wichtig. Damit das gelingt, organisiere ich gemeinsam mit meinem Team Kundenevents und Vertriebsaktionen. Außerdem entwickeln wir kreative Lösungen, die unsere Beraterinnen und Berater unterstützen und Menschen für die TIROLER begeistern. Genau diese Vielfalt macht meinen Beruf so spannend, auch noch nach 24 Jahren bei der TIROLER. Aktuell suche ich Verstärkung, also gerne bewerben!“ Verena Knapp Team Vertriebsmarketing