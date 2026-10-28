Streit um Bardots Erbe: Witwer aus Villa ausgeschlossen

Bernard d'Ormale, der Witwer der 2025 verstorbenen französischen Schauspielerin Brigitte Bardot, ist entsetzt. Der 85-Jährige fühlt sich von Bardots Tierschutzstiftung übergangen. Seitens der Organisation heißt es: Alles eine „verkürzte Darstellung“.

Der Witwer des verstorbenen französischen Filmstars Brigitte Bardot und die von der Schauspielerin gegründete Tierschutzstiftung streiten sich weiter um das Erbe. Der 85-Jährige warf der Stiftung vor, ihn aus Bardots Anwesen „La Madrague“ bei Saint-Tropez ausgeschlossen zu haben.

Ehe in Frankreich nicht registriert, nur in Norwegen

Die Stiftung habe eine vorübergehende Abwesenheit von Bernard d'Ormale genutzt, um das Schloss am Einfahrtstor auszuwechseln, sagte d'Ormales Anwältin Aurélie-Caroline Vieugué am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Anwältin räumte ein, dass ihr Mandant eine Frist von sechs Monaten überschritten habe, in der er das Haus hätte räumen sollen, das Bardot ihrer Stiftung vermacht hatte. D'Ormale sei allerdings „sehr geschwächt“ und habe noch persönliche Unterlagen aus der Villa holen wollen.

Große Tierliebhaberin: Bardot 1994 mit einem ihrer Hunde. © IMAGO/AGENCE / BESTIMAGE

Die Bardot-Stiftung verwies darauf, im Rahmen der Gesetze gehandelt zu haben, und behielt sich juristische Schritte gegen den 85-Jährigen vor. Als Verwaltungsratsmitglied könne d'Ormale nicht in einem der Stiftung gehörenden Haus wohnen, betonte Stiftungspräsident Max Guazzini. Er verwies darauf, dass d'Ormale nicht nach französischem Recht mit Bardot verheiratet gewesen sei. Das Paar hatte sich in Norwegen kirchlich trauen lassen, aber die Ehe nie in Frankreich registrieren lassen.

Brigitte Bardot und der damalige Bürgermeister von Paris, Jacques Chirac, 1991 bei der Veranstaltung „La fête du monde animal“ (Fest der Tierwelt) in Paris. © IMAGO/Frederic Herve / Bestimage

D'Ormale hatte im September eine Versteigerung von rund 300 persönlichen Erinnerungsstücken Bardots scharf kritisiert. Diese hatte fast eine Million Euro eingebracht, die der Bardot-Stiftung und Bardots Sohn Nicolas-Jacques Charrier zugutekamen.

Bardot am 23. Jänner 1978 während einer Debatte gegen die Robbenjagd im Europarat in Straßburg. © APA/AFP