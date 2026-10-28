Neue Konzertarena soll künftig Weltstars nach München locken

Freising – Konzerte mit bester Akustik und vor 20.000 Menschen – das soll künftig die Munich Arena bieten. Nahe dem Flughafen soll bis 2029 „eine der führenden Konzertarenen Europas“ entstehen, wie Arena-Manager Lorenz Schmid anlässlich des Spatenstichs erklärte.

Anders als etwa in Paris, Amsterdam oder Madrid gebe es in Deutschland bisher keine vergleichbare Arena, oft seien es multifunktionale Veranstaltungsstätten primär für Sport. In der Munich Arena solle aber „Music First“ gelten.

Wenn alles klappt, soll 2029 das erste Konzert stattfinden – aus der Liga der Weltstars, etwa Coldplay. Die Macher sind überzeugt, dass sich das privat finanzierte Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von mehr als 400 Millionen Euro rechnet. Auch der Entertainment-Konzern Live Nation ist beteiligt.

Immer größer, immer teurer

Durch die Digitalisierung habe sich das Geschäftsmodell der Musiker verschoben, sagt Schmid. Sie verdienten ihr Geld inzwischen mit Liveauftritten, sodass immer größere und leistungsfähigere Bühnen benötigt würden, erklärt er. Hier befinde man sich im Wettbewerb mit anderen Metropolregionen in Europa.