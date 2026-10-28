„Stille Seelen“: Vortragsabend zu Stärke und Sensibilität in Heinfels

Am Freitag, dem 13. November, lädt die Selbsthilfe Osttirol gemeinsam mit dem Bezirkskrankenhaus Lienz zu einer Informationsveranstaltung nach Heinfels ein. Unter dem Titel „Stille Seelen“ beleuchtet Psychiater Jadranko Hodžić, wie Stärke und Sensibilität einander begegnen.

Heinfels - Die Veranstaltung setzt sich mit dem feinen Zusammenspiel von persönlicher Empfindsamkeit und innerer Kraft auseinander. Ziel des Abends ist es, den Besuchern wertvolles Wissen an die Hand zu geben und zugleich positive Impulse sowie Hoffnung für betroffene Personen und Interessierte zu vermitteln.

Organisiert wird der Vortragsabend vom Zweigverein Osttirol der Selbsthilfe Tirol in Zusammenarbeit mit dem Bezirkskrankenhaus Lienz. Als Referent wird Jadranko Hodžić durch das Thema führen und Einblicke in die Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche geben.

Der Vortrag richtet sich an alle Menschen, die sich für das Thema interessieren oder selbst nach Orientierung und Information suchen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Gemeindesaal Heinfels.

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