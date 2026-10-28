Basteln für den guten Zweck: Fast 800 Euro für die Kinderkrebshilfe

Lienz - Lena Winkler, Isabel Lavoro und Kimberly Kumpitsch zeigten Herz für andere. Im Rahmen des projektorientierten Lernens setzten die drei Schülerinnen der MS Egger-Lienz eigenständig ein Projekt um: Sie planten und gestalteten verschiedene Bastelarbeiten, die sie anschließend bei einem Flohmarkt zum Verkauf anboten. Dadurch gelang es ihnen, die Summe von fast 800 Euro zu erzielen.