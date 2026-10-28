Basteln für den guten Zweck: Fast 800 Euro für die Kinderkrebshilfe
Drei Schülerinnen der MS Egger-Lienz engagierten sich in ihrer Freizeit für krebskranke Kinder.
Lienz - Lena Winkler, Isabel Lavoro und Kimberly Kumpitsch zeigten Herz für andere. Im Rahmen des projektorientierten Lernens setzten die drei Schülerinnen der MS Egger-Lienz eigenständig ein Projekt um: Sie planten und gestalteten verschiedene Bastelarbeiten, die sie anschließend bei einem Flohmarkt zum Verkauf anboten. Dadurch gelang es ihnen, die Summe von fast 800 Euro zu erzielen.
Der gesamte Erlös wurde an die Kinderkrebshilfe Osttirol gespendet. Bei der Scheckübergabe würdigten der Obmann der Kinderkrebshilfe Osttirol Gerold Trimml, Direktorin Gabriele Schwab sowie Klassenlehrerin Stefanie Salfinger Tabernig das Engagement der drei Schülerinnen.
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