Ausgerechnet ein Actionstar: Liam Neeson interessiert sich nicht für Autos

In seinen Filmen ist der Hollywoodstar für spektakuläre Verfolgungsjagden bekannt. Privat sieht Liam Neeson die Sache deutlich entspannter. Autos interessieren ihn nach eigenen Angaben kaum, und schnell unterwegs ist er ebenfalls selten.

Wer Liam Neeson auf der Leinwand erlebt, kennt ihn meist als Mann der Tat. Ob in Actionfilmen wie „96 Hours“ oder aktuell im neuen Streifen „The Mongoose“: Der 74-Jährige steuert Fahrzeuge durch riskante Situationen und liefert sich packende Verfolgungsjagden. Privat hingegen hat der Schauspieler mit der Faszination für schnelle Autos wenig am Hut.

Nie über 100 km/h

„Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich interessiere mich nicht für Autos“, sagte Neeson dem US-Magazin People. Selbst wenn er auf dem Highway unterwegs sei, fahre er selten besonders schnell. Nach eigenen Angaben erreiche er dabei höchstens rund 58 Meilen pro Stunde, das sind umgerechnet etwa 93 Kilometer pro Stunde.

Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich interessiere mich nicht für Autos. Liam Neeson, Schauspieler

Die rasanten Fahrszenen in seinem neuen Film überließ der gebürtige Nordire daher lieber den Profis. Zwar habe er einige Sequenzen selbst übernommen, erklärte Neeson, doch dabei sei mit filmischen Tricks gearbeitet worden. „Auf jeden Fall nicht bei hoher Geschwindigkeit“, betonte der Schauspieler.

Neeson zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Darstellern Hollywoods. Internationale Anerkennung erhielt er unter anderem für seine Rolle in Steven Spielbergs Holocaust-Drama „Schindlers Liste“. Später wurde er vor allem als Actionheld einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt kehrte er gemeinsam mit Pamela Anderson für die Fortsetzung der Kultkomödie „Die nackte Kanone“ auf die Kinoleinwand zurück.