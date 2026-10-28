Krieg als Ausweg: Anzeichen für neue Angriffe Israels und der USA auf den Iran

Während sich in Israel nach der Wahl eine politische Blockade abzeichnet, könnte ein neuer Krieg gegen den Iran die Karten neu mischen. Besonders für Premier Netanjahu.

Nach der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zwar die Opposition hinter sich gelassen, für eine Regierungsmehrheit geht es sich aber nicht aus. Die Bildung einer neuen Regierung könnte zur Sisyphusarbeit werden und Israel in eine neue politische Dauerkrise führen. Netanjahu könnte zunächst auch an der Spitze einer Übergangsregierung im Amt bleiben.

Iran-Krieg könnte erneut ausbrechen

Doch die Karten könnten ohnehin wieder bald neu gemischt werden. Inmitten vieler Unklarheiten deutet vieles auf neue gemeinsame Militärschläge Israels und der USA gegen den Iran hin. Die Pistole ist jedenfalls geladen. Und Netanjahu könnte sich in Kriegszeiten wieder als alleiniger Retter Israels inszenieren.

Netanjahu wurde auch unmittelbar nach dem Wahlgang nicht müde zu betonen, dass die Bedrohung durch den Erzfeind Iran noch nicht gebannt sei. „Solange das fanatische Regime besteht, werden sie weiter versuchen, uns zu zerstören“, sagte er. Gemeinsam mit den USA müsse Israel „diese Bedrohung ein und für alle Mal beseitigen“.

Die US-Zeitung Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, die USA hätten mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert, sich auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz nach den US-Kongresswahlen vorzubereiten. Diese stehen am 3. November an.

Militärschläge nach US-Wahlen denkbar

US-Präsident Donald Trump habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, neige jedoch zu einem großangelegten Angriff nach den Kongresswahlen, berichtete die US-Zeitung unter Berufung auf Personen, die mit seinen Überlegungen vertraut seien. Ein gemeinsamer Angriff mit dem Verbündeten Israel könnte demnach auf die Infrastruktur und Nuklearanlagen des Irans abzielen.

Allerdings: Der Iran-Krieg ist bei der Mehrheit der US-Amerikaner alles andere als beliebt. Vor allem die hohen Spritpreise als Folge des Kriegs schüren den Unmut auch bei den Trump-Wählern. Eine Alternative wäre der Versuch, eine Einigung mit der Führung in Teheran zu erzielen. Die diplomatischen Bemühungen regionaler Vermittler, etwa Pakistans, Saudi-Arabiens und der Türkei, hätten jedoch bisher keine Früchte getragen.

Israels Militär skeptisch

Jüngst gab es mehrere US-Berichte, wonach Netanjahu auf einen weiteren gemeinsamen Angriff mit den USA auf den Iran noch vor der Wahl gedrängt habe. US-Präsident Donald Trump soll dies aber abgelehnt haben. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, in der israelischen Armeeführung gebe es Befürchtungen, Netanjahu könnte den Konflikt für innenpolitische Zwecke nutzen. Er soll demnach auch Streit darüber mit Generalstabschef Ejal Zamir gehabt haben. Israels Führung dementierte die Berichte.

Netanjahu hat den Sturz der iranischen Führung als ausdrückliches Ziel der israelischen Sicherheitskräfte genannt. Nur so lasse sich die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm ein für alle Mal beseitigen. „Das Regime im Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt“, erklärte Netanjahu kurz vor der Wahl. Ein Sturz der iranischen Führung sei der einzige Weg. Teheran bestreitet seinerseits, Atomwaffen bauen zu wollen.

Israels Premier Netanjahu setzt ganz auf die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. © AFP/Guez

Netanjahu sieht Trump an seiner Seite

Israels Premier ist sich der Rückendeckung von US-Präsident Trump jedenfalls sicher, auch wenn dieser Netanjahu in Bezug auf den Iran-Krieg bereits mehrfach kritisiert hatte. Trump sei bereit, „die Sache zu Ende zu bringen“, erklärte Netanjahu. Man werde den „Kopf der Krake“ abschlagen sowie seine Arme, die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz.