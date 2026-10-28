Zwangspause statt Saisonstart: ÖSV-Slalom-Ass fällt verletzt aus

ÖSV-Skirennläuferin Katharina Gallhuber wird den Auftakt in den Slalom-Weltcup verletzungsbedingt verpassen. Wie die 29-jährige Niederösterreicherin am Mittwoch auf Instagram mitteilte, muss sie nach einer Knie-Arthroskopie kürzertreten und „die ersten Rennen ausfallen lassen“. Die ersten Slalom-Bewerbe der laufenden Saison finden in Levi in Finnland (14. November), in Gurgl in Tirol (21. November) und in Killington in den USA (29. November) statt.