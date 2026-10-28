Bolsonaro nach Wahlniederlage aus Brasilien in die USA geflüchtet

Trotz Ausreiseverbots verließ der unterlegene Präsidentschaftskandidat Brasilien und setzte sich nach Miami ab.

Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl, Flávio Bolsonaro, ist Mittwochvormittag (Ortszeit) nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Er stieg mit seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza am Flughafen von Miami aus einem Privatflugzeug aus, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Bereits zuvor hatte das US-Außenministerium angekündigt, Bolsonaro und seiner Familie Visa auszustellen und ihnen die Einreise zu ermöglichen.

Argentinischen Behörden zufolge reiste der Senator trotz eines Ausreiseverbots auf dem Landweg in das Nachbarland und flog von dort nach Ecuador. Von dort ging es dann offenbar weiter nach Miami im US-Bundesstaat Florida.

Gerichtliches Verbot ignoriert

Bolsonaro war einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben. Der in rechten Kreisen geradezu verhasste Richter Alexandre de Moraes hatte Bolsonaros Reisepässe ungültig machen lassen und ihm untersagt, das Land zu verlassen. Nur zwei Tage nach seiner Niederlage hat sich Bolsonaro, der als Senator im brasilianischen Parlament sitzt, ins Ausland abgesetzt.

Flávio Bolsonaro ist der älteste Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro, der wegen eines versuchten Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilt wurde. Außerdem darf der frühere Staatschef keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden, weshalb sein Sohn Flávio bei der Wahl an seiner Stelle angetreten war. Flávios Bruder Eduardo Bolsonaro, der ebenfalls Politiker in seinem Heimatland war, hält sich bereits seit Längerem in den USA auf. Gegen ihn liegt in Brasilien ein Haftbefehl vor.

Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche

Das Ausreiseverbot gegen Flávio Bolsonaro erging im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen ihn und den Anwalt Willer Tomaz. Dabei geht es um mutmaßliche Geldwäsche im Zusammenhang mit Unternehmen und Online-Sportwetten. Bolsonaro weist jegliches Fehlverhalten zurück.

Bolsonaro hatte nach seiner Wahlniederlage zunächst noch erklärt, er werde seine Pässe abgeben und sich gegen die aus seiner Sicht ungerechtfertigte Maßnahme wehren.

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