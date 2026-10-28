Auto auf Inntalautobahn bei Innsbruck gegen Leitschiene geschleudert

Ein 64-jähriger Einheimischer ist am Mittwoch gegen 14.55 Uhr auf der A12 Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Innsbruck mit seinem Pkw ins Schleudern geraten. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann bei Straßenkilometer 74,94 die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Leitschiene und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.