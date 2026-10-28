Lkw-Lenker in Leisach ohne Führerschein gestoppt, Beifahrer wollte mit Fälschung übernehmen
Leisach – Bei Schwerverkehrskontrollen haben Beamte der Polizeiinspektion Sillian gemeinsam mit einem Sachverständigen des Landes Tirol am Mittwoch einen Klein-Lkw kontrolliert, der von einem russischen Staatsangehörigen gelenkt wurde. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere schwerwiegende technische Mängel am Fahrzeug fest.
Zudem verfügte der Lenker über keine gültige Lenkberechtigung, da ihm diese bereits vor rund eineinhalb Jahren entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt.
Ein am Beifahrersitz mitfahrender litauischer Staatsangehöriger wollte die Fahrt fortsetzen und wies sich mit einem litauischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Der Mann zeigte sich geständig. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige erstattet. (TT.com)