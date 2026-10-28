Lkw-Lenker in Leisach ohne Führerschein gestoppt, Beifahrer wollte mit Fälschung übernehmen

Leisach – Bei Schwerverkehrskontrollen haben Beamte der Polizeiinspektion Sillian gemeinsam mit einem Sachverständigen des Landes Tirol am Mittwoch einen Klein-Lkw kontrolliert, der von einem russischen Staatsangehörigen gelenkt wurde. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere schwerwiegende technische Mängel am Fahrzeug fest.

Zudem verfügte der Lenker über keine gültige Lenkberechtigung, da ihm diese bereits vor rund eineinhalb Jahren entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt.