Immer mehr akademische Elementarpädagogik-Ausbildungen

Immer mehr Personen beginnen eine Elementarpädagogik-Ausbildung an einer Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule oder Universität. Insgesamt haben heuer 837 Studienanfängerinnen und -anfänger einen akademischen Bildungsweg in Richtung Kindergartenpädagogik gestartet. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren es erst 153. Zuwächse gab es aber auch an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP), also der klassischen schulischen Kindergarten-Ausbildungsschiene.

Insgesamt haben in diesem Schul- bzw. Studienjahr etwas mehr als 4.000 Personen eine Kindergarten-Ausbildung begonnen, das sind rund 30 Prozent mehr als 2024 (3.100). Der Löwenanteil entfällt dabei nach wie vor auf die BAfEP - hier fingen 2.317 (2024: 1.984) die fünfjährige, mit der BHS-Matura endende Ausbildung an und 885 (2024: 975) ein Kolleg.