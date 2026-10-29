Reden wir über Demokratie

Die FP-Tirol macht auf staatstragend. Wäre nicht noch im Herbst 2027 eine Landtagswahl zu schlagen, man wäre ob der Meldungen in den vergangenen Wochen verleitet anzunehmen, Markus Abwerzger säße längst dort, wo er sich nach dem nächsten Urnengang gerne sähe: auf dem Landeshauptmann-Sessel. Vorerst ist und bleibt Abwerzger aber nur Landeschef der Seinen, also der FPÖ. Dennoch sorgt er sich um die Demokratie im Land: hier eine Änderung der Klubstatus-Größe im Landtag, dort die Abschaffung des zweiten Landeshauptmann-Stellvertreters, dazu weniger Parteienförderung und seit Mittwoch auch die Anrufung des Verfassungsgerichtshofs wegen des als undemokratisch aufgefassten Systems des Listenkoppelns auf Gemeindeebene. Make Tirol great again?