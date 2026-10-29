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Ehepaar verletzt
Auto stürzte in Navis 100 Meter ab: Beifahrerin von Feuerwehr befreit
Die Beifahrerin wurde im abgestürzten Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
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