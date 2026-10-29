Dealer setzte sich zur Wehr
Prozess in Innsbruck: Vergewaltigung im Drogenrausch nicht beweisbar
Eine schwer Drogenabhängige war von einem Dealer mit Suchtmitteln versorgt worden. Dabei war es zu sexuellen Handlungen gekommen.
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Einen vielleicht etwas unerwarteten Verlauf nahm am Mittwoch ein Prozess am Landesgericht. Eine unter Drogen stehende 30-Jährige sollte vergewaltigt worden sein. Der Angeklagte lieferte jedoch die Begründung für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr.