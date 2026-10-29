Senioren pochen auf ein Recht auf analoges Leben

Wer nicht will, der soll nicht müssen: Die Seniorenvertreterinnen fordern, dass es jedenfalls eine Alternative zu digitalen Leistungen geben muss.

Wien – Österreichs Senioren wollen trotz der rasanten digitalen Entwicklung auch weiterhin „analog“ leben können. Ein dementsprechendes Recht auf staatliche Leistungen in dieser Form fordern jetzt die Präsidentinnen des überparteilichen Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ). In Kooperation mit dem Sozialministerium wird daher gerade am Ausbau eines flächendeckenden Beratungsnetzwerkes gearbeitet.

Spezielle Beratungsangebote

Konkret geht es dem Seniorenrat um einen Rechtsanspruch, der sicherstellt, dass staatliche Leistungen und Dienste der Daseinsvorsorge dauerhaft auf Papier, telefonisch oder in persönlichem Kontakt zugänglich bleiben. Digitale Angebote werden aber nicht grundsätzlich abgelehnt, im Gegenteil: Das geplante Beratungsnetzwerk soll ältere Menschen unter anderem auch dabei unterstützen, technisch affin zu werden. Ab 2027 stehen Fördermittel dafür bereit.

Wenn es nur digital ist, dann ist es gesetzeswidrig. Ingrid Korosec, Vorsitzende Seniorenbund

„Wenn es nur digital ist, dann ist es gesetzeswidrig“, definierte Korosec, die gleichzeitig Vorsitzende des Seniorenbundes ist, den gewünschten rechtlichen Anspruch auf analoge Leistungen. „Grundsätzlich sind wir für die Digitalisierung“, betonte sie. Allerdings müsse eine Alternative möglich sein, „wenn man es nicht kann oder wenn man es nicht will“.

Senioren wollen Sozialpartner werden

Das Recht auf analoges Leben ist nur einer von vier Beschlüssen, die der Seniorenrat getroffen hat. Ein weiterer betrifft die Forderung, als vollwertiger Sozialpartner anerkannt zu werden, hieß es am Mittwoch. Gerstorfer, die dem Pensionistenverband vorsteht, forderte eine entsprechende Novellierung des Bundes-Seniorengesetzes und eine Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG).