Schweres Zugunglück in Spanien: Funkverkehr deutet auf Fehler vor Unfall hin

Die Zahl der Toten ist auf 69 gestiegen. An der Unglücksstelle wurde in der Nacht auf Donnerstag eine weitere Leiche gefunden. Bei den Ermittlungen zu der Ursache wird der Funkverkehr zwischen der Leitstelle in Madrid und den beiden Lokführern eine zentrale Rolle spielen.

Nach dem schweren Zugunglück in Spanien ist die Zahl der Todesopfer auf 69 gestiegen. An der Unglücksstelle in Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid sei in der Nacht auf Donnerstag eine weitere Leiche gefunden worden, teilte der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page, mit. Er äußerte die Hoffnung, dass keine weiteren Todesopfer gefunden werden: „Man kann vorsichtig optimistisch sein.“

Auch bei den Schwerverletzten gibt es laut García-Page erste gute Nachrichten. Bei vier der insgesamt 15 Patienten, die ursprünglich in die höchste Dringlichkeitsstufe „Rot“ eingestuft wurden, gebe es eine positive Entwicklung. Nach jüngsten Angaben der Regionalregierung werden 53 Verletzte weiterhin in Krankenhäusern in Kastilien-La Mancha behandelt, weitere 98 in Madrid.

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Ein Waggon muss noch geborgen werden

Die Rettungskräfte setzten die Such- und Bergungsarbeiten fort. Die Einheit für Katastrophenhilfe des Militärs (UME) und weitere Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht daran, Trümmer zu beseitigen und mit Kränen die zwei besonders zerstörten Waggons anzuheben.

Bei den Ermittlungen zu der Ursache wird der Funkverkehr zwischen der Leitstelle in Madrid und den beiden Lokführern eine zentrale Rolle spielen. Aus dieser Kommunikation gehen laut spanischen Medienberichten mögliche Fehlentscheidungen der Betriebszentrale hervor. Nach den Worten von Verkehrsminister Óscar Puente war die Kollision auf eine „unerklärliche“ und „falsche“ Entscheidung der Bahnleitstelle zurückzuführen: Obwohl das automatische Zugsicherungssystem nach einem Computerausfall noch nicht wieder funktionierte, habe die Leitstelle dem Renfe-Zug grünes Licht zur Weiterfahrt gegeben, während der Iryo-Zug noch auf der Strecke stand.

Zwei Hochgeschwindigkeitszüge waren kollidiert. Waggons entgleisten und stürzten über den Bahndamm hinunter. © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Staatstrauer und Flaggen in Brüssel auf halbmast

Wegen des Unglücks nahe der Gemeinde Urda begann am Donnerstag in Spanien eine dreitägige Staatstrauer. Auch die Flaggen vor dem EU-Parlament und der EU-Kommission in Brüssel wurden als Zeichen der Trauer und Solidarität auf halbmast gesetzt.

Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte den Betroffenen und ihren Angehörigen die Unterstützung des Staates zu. „Der gesamte Staat steht angesichts dieser Tragödie zusammen“, sagte er nach einer Sitzung des Krisenstabs. Die Behörden konzentrierten sich auf drei Aufgaben: die Rettung und Versorgung der Opfer sowie ihre Identifizierung, die Aufklärung der Unfallursache und eine materielle Entschädigung der betroffenen Familien. Zudem kündigte Sánchez an, die Sicherheit im Bahnverkehr zu verstärken.

© IMAGO/Francesco Militello Mirto

Der gesamte Staat steht angesichts dieser Tragödie zusammen. Ministerpräsident Pedro Sánchez

Die Zugkollision hatte sich Mittwochfrüh in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha ereignet, als zwei Hochgeschwindigkeitszüge auf gerader Strecke kollidierten. Ein Zug der spanischen Staatsbahn Renfe mit 397 Passagieren an Bord prallte auf einen auf demselben Gleis stehenden Zug des privaten Betreibers Iryo mit 147 Passagieren. Beide Züge waren auf dem Weg von Madrid in die andalusische Großstadt Sevilla.

42 Ausländer aus sieben Ländern betroffen

Unter den Opfern sind nach Angaben des Außenministeriums 42 Ausländer aus sieben Ländern, von denen eine Person ums Leben kam. Bisher liegen dem Außenministerium in Wien keine Hinweise vor, dass österreichische Staatsangehörige betroffen sein könnten, hieß es auf APA-Anfrage. Am Rettungseinsatz sind dem Innenministerium zufolge bisher mehr als 800 Einsatzkräfte von Militär und Polizei beteiligt.

Die Katastrophe überschattet den Wahlkampf für die vorgezogene Parlamentswahl am 29. November. Ministerpräsident Pedro Sánchez und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo setzten ihre Kampagnen aus und reisten in die Unglücksregion. Unterdessen traten die spanischen Lokführer wie zuvor geplant in einen Streik, um mehr Investitionen in die Sicherheit des Schienennetzes zu fordern.

Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Europa seit einer Entgleisung im spanischen Santiago de Compostela mit 80 Toten im Jahr 2013. In diesem Jahr war es bereits das zweite schwere Bahnunglück in Spanien: Bereits im Jänner war es auf derselben Strecke wie am Mittwoch zu einem Unfall mit denselben Bahngesellschaften gekommen. Damals starben 46 Menschen. (APA, AFP, dpa, TT.com)