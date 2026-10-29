„Unerklärliche“ Entscheidung: Was ist die Ursache des schweren Zugunglücks in Spanien?

Die Zahl der Toten liegt bereits bei 68 und könnte weiter steigen. Der spanische Verkehrsminister sprach von einer „unerklärlichen“ und „falschen“ Entscheidung der Bahnleitstelle. Alle Seiten versprechen volle Aufklärung.

Nach dem schweren Zugunglück in Spanien mit mindestens 68 Toten und 50 Schwerverletzten läuft die Suche nach der Ursache. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge waren am Mittwochvormittag nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammengestoßen.

Wir werden der Sache bis zum Ende nachgehen. Sollte es Fahrlässigkeit gegeben haben, wird das ans Licht kommen. Ministerpräsident Pedro Sánchez

Das Unglück sei auf eine „unerklärliche“ und „falsche“ Entscheidung der Bahnleitstelle zurückzuführen, sagte Verkehrsminister Óscar Puente. Obwohl das automatische Zugsicherungssystem nach einem Computerausfall noch nicht wieder funktionierte und alle Züge auf einer Strecke von 63 Kilometern standen, sei dem Renfe-Zug grünes Licht zur Weiterfahrt gegeben worden. Ob menschliches Fehlverhalten vorliege, müsse die Untersuchung klären.

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25 Kilometer zwischen den beiden Zügen

Das auf der Strecke Madrid–Sevilla eingesetzte deutsche Zugsicherungssystem LZB (linienförmige Zugbeeinflussung) überwacht kontinuierlich das Fahrverhalten der Züge und übermittelt dem Lokführer Fahranweisungen direkt ins Führerhaus. Überschreitet ein Zug die zulässige Geschwindigkeit oder missachtet er bestimmte Vorgaben, kann das System automatisch bremsen. Bei einer größeren Störung übernimmt die Bahnleitstelle weitgehend die Kontrolle.

Warum der zuständige Fahrdienstleiter die Gefahr nicht rechtzeitig erkannte, ist eine der zentralen offenen Fragen. Zwischen den beiden Zügen lagen rund 25 Kilometer, die der Renfe-Zug in etwa 17 Minuten zurücklegte. Beamte der Polizei und der unabhängigen Behörde für die Untersuchung von Unfällen (AITAT) befragten bereits den Mitarbeiter. Die AITAT hält es noch für „viel zu früh“, Hypothesen zu den Ursachen des Zusammenstoßes aufzustellen.

Sánchez verspricht umfassende Aufklärung

Ministerpräsident Pedro Sánchez rief eine dreitägige Staatstrauer bis Samstag aus – und versprach eine umfassende Aufklärung. „Wir werden der Sache bis zum Ende nachgehen. Sollte es Fahrlässigkeit gegeben haben, wird das ans Licht kommen“, versicherte er vor Journalisten an der Unglücksstelle.

© IMAGO/Francesco Militello Mirto

Für ein Land wie Spanien ist es nicht hinnehmbar, innerhalb eines Jahres zwei schwere Unglücke mit Hochgeschwindigkeitszügen zu erleben. Ministerpräsident Pedro Sánchez

„Für ein Land wie Spanien ist es nicht hinnehmbar, innerhalb eines Jahres zwei schwere Unglücke mit Hochgeschwindigkeitszügen zu erleben“, sagte Sánchez mit Blick auf das Zugunglück von Adamuz in Andalusien, bei dem im Jänner 46 Menschen starben. Sollten sich Fehler im Sicherheitssystem herausstellen, werde man mit aller Konsequenz reagieren. Vorrang hätten zunächst die Betreuung der Opfer und ihrer Angehörigen.

Ausschreitungen in Madrid

Sánchez steht auch deshalb unter Druck, weil er einen Monat vor der vorgezogenen Parlamentswahl von der konservativen und rechtspopulistischen Opposition für das Unglück verantwortlich gemacht wird. „Korruption tötet“, die linke Regierung sei kriminell, sagte etwa der Chef der aufstrebenden rechtspopulistischen Partei Vox, Santiago Abascal.

In Madrid kam es vor dem Transportministerium zu Ausschreitungen. Rechtsextreme Gruppen hatten angesichts des schweren Zugunglücks zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Dabei kam es zu Spannungen zwischen Teilen der rund 1500 Demonstranten und der Polizei, wie der Fernsehsender RTVE berichtete. (APA, dpa, Reuters, TT)