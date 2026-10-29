Behandlungszahlen steigen
1000. Eingriff am Krankenhaus St. Johann: Angiographie verzeichnet Boom
Die moderne Angiographie-Einheit ermöglicht eine präzise Darstellung der Blutgefäße sowie schonende, minimalinvasive Eingriffe.
© BKH St. Johann in Tirol
Das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol verzeichnet eine kontinuierlich steigende Auslastung in der Angiographie. Kürzlich führten die Spezialisten den 1000. Eingriff durch. Die Behandlungszahlen kletterten seit der Inbetriebnahme vor vier Jahren von 200 auf mittlerweile 350 Behandlungen jährlich.
Kommentare