1000. Eingriff am Krankenhaus St. Johann: Angiographie verzeichnet Boom

Das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol verzeichnet eine kontinuierlich steigende Auslastung in der Angiographie. Kürzlich führten die Spezialisten den 1000. Eingriff durch. Die Behandlungszahlen kletterten seit der Inbetriebnahme vor vier Jahren von 200 auf mittlerweile 350 Behandlungen jährlich.