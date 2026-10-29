Schauspielerin im Interview
Sarah Thonig: „Ich kann nicht sagen, wo ich ohne ‚Die Rosenheim-Cops‘ heute wäre“
Christin Lange (Sarah Thonig, r.) steigt bei „Die Rosenheim-Cops“ auf. Sie nimmt als Sekretärin im Kommissariat Platz und ist vermehrt unter anderem mit den Kommissaren Hansen (Igor Jeftic, l.) und Kaya (Baran Hêvî, M.) zu sehen.
© ZDF/Linda Gschwentner
Seit mehr als zehn Jahren gehört Sarah Thonig zum festen Ensemble der TV-Serie „Die Rosenheim-Cops“. Nun übernimmt ihre Figur Christin Lange das Kommissar-Sekretariat als Nachfolgerin von Publikumsliebling Miriam Stockl. Im Interview spricht die Schauspielerin über Freundschaften fürs Leben durch die Rolle, ihre persönliche Entwicklung und die besondere Liebe zu Seefeld.
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