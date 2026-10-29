Traditionsreiches Zeichen für den Frieden: Über 700 Kameraden bei Wallfahrt in Jochbergwald

Die Tradition lebt fort: Mehr als 700 Kameraden aus Tirol und dem Salzburger Pinzgau haben sich in Jochbergwald versammelt, um die 104. Friedens- und Gelöbniswallfahrt zu begehen. Die historische Veranstaltung bei der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung setzte ein deutliches Zeichen für das gemeinsame Gedenken und die Bedeutung des Friedens.

Jochberg – Die Wurzeln dieser eindrucksvollen Zusammenkunft reichen weit zurück. Im Jahr 1922 legten Heimkehrer des Ersten Weltkriegs aus Tirol und Salzburg ein feierliches Gelöbnis ab. Aus Dankbarkeit für ihre sichere Rückkehr und im ehrenden Gedenken an die gefallenen Kameraden pilgerten sie erstmals zum Gnadenbild nach Jochbergwald.

Seitdem wird diese Tradition alljährlich am Kirchweihsamstag fortgeführt und gilt als ein zentrales Fest des Tiroler Kameradschaftsbundes aus dem Bezirk Kitzbühel sowie der benachbarten Salzburger Kameradschaften.

Zahlreiche Abordnungen

Für die Organisation zeichneten die Jochberger Kameraden rund um Obmann und Ehren-Bezirksobmann Hans-Peter Koidl mitverantwortlich. Die Federführung wechselt jedes Jahr unter den beteiligten Verbänden: In diesem Jahr übernahm die Kameradschaft Uttendorf unter der Leitung von Obmann Rupert Lackner die Koordination.

Mehr als 700 Kameraden aus Tirol und dem Salzburger Pinzgau haben sich in Jochbergwald versammelt. © Mühlberger

Neben zahlreichen Abordnungen des Bundesheeres, der Polizei, der Schützen und der Kaiserjäger wohnten auch prominente Ehrengäste dem Festakt bei. Unter ihnen befanden sich Standortbürgermeister Günter Resch, Landtagsabgeordnete Kathrin Brugger, SKB-Präsident Johann Hillerzeder, TKB-Vizepräsident Gerhard Schreder sowie TKB-Bezirksobmann Reinhard Foidl.

Feierliche Kranzniederlegung

Den geistlichen Höhepunkt bildete der Gottesdienst mit Pfarrer Albrecht Kamp und Militäroberkurat Christoph Gmachl Aher. Nach einer feierlichen Kranzniederlegung am Denkmal folgte ein symbolträchtiger Moment: Das traditionelle Marienbild wurde an die Kitzbüheler Kassettlfrauen übergeben, die stellvertretend für den Kaiserjägerbund Kitzbühel auftraten. Dieser wird im Jahr 2027 das Kommando der Wallfahrt innehaben.