Projekt mit Uni Innsbruck
Sicherer Ort zum Brüten: So will der Nationalpark Hohe Tauern Steinadler schützen
Ein guter Teil des österreichischen Steinadler-Bestandes lebt und brütet im Nationalpark Hohe Tauern. Hier ein Bild aus Kals am Großglockner.
© NPHT Gressmann
Der Nationalpark Hohe Tauern übernimmt die Führung bei einem grenzüberschreitenden Großprojekt zum Schutz des Steinadlers. Bis Ende 2028 bündeln Naturschutzgebiete und Forschungseinrichtungen aus Tirol und Bayern ihre Kräfte. Ziel ist es, den Lebensraum des Greifvogels zu sichern.
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