Sicherer Ort zum Brüten: So will der Nationalpark Hohe Tauern Steinadler schützen

Der Nationalpark Hohe Tauern übernimmt die Führung bei einem grenzüberschreitenden Großprojekt zum Schutz des Steinadlers. Bis Ende 2028 bündeln Naturschutzgebiete und Forschungseinrichtungen aus Tirol und Bayern ihre Kräfte. Ziel ist es, den Lebensraum des Greifvogels zu sichern.