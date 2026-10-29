Projekt mit Uni Innsbruck

Sicherer Ort zum Brüten: So will der Nationalpark Hohe Tauern Steinadler schützen

Ein guter Teil des österreichischen Steinadler-Bestandes lebt und brütet im Nationalpark Hohe Tauern. Hier ein Bild aus Kals am Großglockner.
© NPHT Gressmann
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Der Nationalpark Hohe Tauern übernimmt die Führung bei einem grenzüberschreitenden Großprojekt zum Schutz des Steinadlers. Bis Ende 2028 bündeln Naturschutzgebiete und Forschungseinrichtungen aus Tirol und Bayern ihre Kräfte. Ziel ist es, den Lebensraum des Greifvogels zu sichern.

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