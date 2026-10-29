Eine Deutsche in Hollywood: Elke Sommer im Alter von 85 Jahren gestorben

Sie drehte mit Paul Newman und Peter Sellers, gewann einen Golden Globe und gehörten zu den wenigen deutschsprachigen Schauspielerinnen, denen in den 1960er-Jahren eine internationale Karriere gelang. Nun ist Elke Sommer im Alter von 85 Jahren gestorben.

Los Angeles – Hollywood war für deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler nach dem Zweiten Weltkrieg nicht das naheliegendste Ziel. Viele haben probiert, in der Traumfabrik Fuß zu fassen. Gelungen ist es wenigen. Elke Sommer gehörte zu den wenigen, die den Sprung ins amerikanische Kino geschafft haben. Sie stand mit Paul Newman, Edward G. Robinson und Peter Sellers vor der Kamera und wurde zu einem der international bekanntesten deutschen Filmgesichter ihrer Generation.

Sommer wurde Ende der 1950er-Jahre bei einem Urlaub in Italien fürs Kino entdeckt. © IMAGO

Die Schauspielerin starb am Mittwochabend, 28. Oktober, in ihrem Haus im kalifornischen Bel Air. Sie wurde 85 Jahre alt. Mehrere Medien berichten unter Berufung auf die Bild und Sommers engsten Freundeskreis von Herzinsuffizienz als Todesursache. Sommer soll seit geraumer Zeit bettlägerig gewesen sein.

Geboren wurde Elke Sommer am 5. November 1940 als Elke Schletz in Berlin, aufgewachsen ist sie in Erlangen. Der Weg zum Film begann mit einer jener Geschichten, die im Rückblick beinahe zu gut klingen, um tatsächlich wahr zu sein: Während eines Italienurlaubs wurde sie 1958 in Viareggio zur „Miss Viareggio“ gewählt. Fotos machten auf sie aufmerksam, bald folgten erste Filmrollen. 1959 nahm Produzent Artur Brauner die junge Schauspielerin unter Vertrag. In „Das Totenschiff“ war sie an der Seite von Horst Buchholz zu sehen.

Für „Der Preis“ wurde sie mit dem Golden Globe ausgezeichnet. © Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Der Sprung über den Atlantik

Anfang der 1960er-Jahre folgte Hollywood. In „Der Preis“ spielte Sommer 1963 neben Paul Newman und Edward G. Robinson; die Rolle brachte ihr im folgenden Jahr einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin ein. 1964 stand sie in „Ein Schuß im Dunkeln“ neben Peter Sellers vor der Kamera, einem der frühen Filme um Inspektor Clouseau. Es wurde einer ihrer bekanntesten Filme.

Elke Sommer in der Karl-May-Verfilmung „Unter Geiern“. © via www.imago-images.de

Sommer gehörte damit zu einer vergleichsweise kleinen Gruppe deutschsprachiger Schauspielerinnen, die nicht nur für einzelne Produktionen nach Hollywood geholt wurden, sondern sich dort über Jahre behaupteten. Sie drehte international und kam im Laufe ihrer Karriere auf rund 100 Film- und Fernsehauftritte. Zu ihrer Filmografie zählt auch der Karl-May-Western „Unter Geiern“. Später arbeitete sie auf der Bühne, sang und widmete sich zunehmend der Malerei.

Ihr Lebensmittelpunkt lag lange zwischen Kalifornien und Franken. Erst im Juli dieses Jahres war Elke Sommers Ehemann Wolf Walther gestorben.