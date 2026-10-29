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Lange Geschichte
70 Jahre Theaterverein Zirl: Jubiläumsstück erzählt von der örtlichen Feuerwehr
Von Rosa Karbon
Der Zirler Theaterverein blickt auf 70 Jahre und mehr zurück. Im November führt er ein Jubiläumsstück auf.
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