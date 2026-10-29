AREA 47: Hier kennt die Bike-Saison keinen Winter

Mit dem Indoor Bikepark, eigens betreuten Kids Sessions für den Nachwuchs sowie Eisbade- und Atemworkshops mit Daniel „Fetzy“ Fetz lockt im Ötztal das perfekte Kontrastprogramm zum klassischen Wintersport. Auch eine gute Geschenkidee für Weihnachten!

Während dunkle Tage und Kälte Einkehr halten, läuft der Bike-Spaß in der AREA 47 weiter. Auf 3.700 Quadratmetern bietet der Indoor Bikepark eine wetterunabhängige Spielwiese für alle, die auch im Winter im Sattel unterwegs sein wollen. Vom rasanten Pumptrack über eine 140 Meter lange Dirt-Flowline bis hin zur spektakulären Jumpline mit zwei Roll-ins und Airbag finden Einsteigerinnen, Familien und erfahrene RiderInnen perfekte Bedingungen. Gut zu wissen: Das passende Equipment – von modernen Bikes bis zur Schutzausrüstung – kann direkt vor Ort ausgeliehen werden.

Ein besonderes Highlight sind die betreuten „Kids Sessions“. © AREA 47/Opalek/SYGL Media

Betreute Kids Sessions

Ein besonderes Highlight sind die betreuten „Kids Sessions“. Kinder ab 6 Jahren lernen hier unter professioneller Anleitung spielerisch die Grundlagen des Bikens oder feilen an ihrer Fahrtechnik. In den zweistündigen Einheiten stehen Balance und sicheres Beherrschen des Bikes im Vordergrund. Ganz ohne Leistungsdruck, aber mit maximalem Spaßfaktor. Tipp an alle Eltern und Großeltern: Die Gutscheine für die Kids Sessions oder den Bikepark eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk.

Daniel „Fetzy“ Fetz lädt zu intensiven Tages-Workshops rund um Eisbaden, Atemtechnik und Mindset. © AREA 47/Opalek/SYGL Media

Am 30. und 31. Januar 2027 wartet ein ganz besonderes Winter-Event: Der zweifache österreichische Wakeboard-Weltmeister Daniel „Fetzy“ Fetz lädt zu intensiven Tages-Workshops rund um Eisbaden, Atemtechnik und Mindset. Das sechsstündige Programm ist weit mehr als nur der Gang ins kalte Wasser. Durch gezielte Atemübungen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 16 Jahren, mentale Stärke aufzubauen und Stress zu regulieren. Werkzeuge, die nicht nur beim Eisbaden helfen, sondern auch im privaten und beruflichen Alltag von Vorteil sind und für mehr Wohlbefinden sorgen.