Ätna stieß vier Kilometer hohe Aschewolke aus

Wegen eines anhaltenden Ausstoßes von Vulkanasche ist die Warnstufe für den Luftverkehr am Ätna auf Rot angehoben worden. Dies teilte das Ätna-Observatorium des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) am Donnerstag mit. Die Aschewolke erreichte demnach eine geschätzte Höhe von rund vier Kilometern über dem Meeresspiegel und zog in südöstliche Richtung ab. Der Ascheausstoß sei von geringer Intensität und dauere an.

Vulkanologen überwachen die Entwicklung mithilfe eines Netzes aus optischen Kameras und Wärmebildkameras. Einschränkungen für den Flugverkehr am Flughafen Catania-Fontanarossa gab es zunächst nicht.

Sorge um Flugverkehr

Der Ätna auf Sizilien sorgt mit seinen wiederkehrenden Ausbrüchen und Aschewolken immer wieder für Probleme. Besonders betroffen ist der Flugverkehr rund um den Flughafen Catania-Fontanarossa. Vulkanasche kann Triebwerke gefährden, die Sicht beeinträchtigen und dazu führen, dass Flüge verspätet starten, umgeleitet oder gestrichen werden.