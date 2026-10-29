Tiroler Lotto-Spieler knackte Doppeljackpot und ist um 2,2 Millionen Euro reicher

Gleich im ersten von insgesamt fünf Tipps waren die sechs richtigen Zahlen angekreuzt. Auch bei der LottoPlus-Ziehung wurde ein alleiniger Sechser erzielt.

Der einzige Lotto-Sechser der Ziehung vom Mittwoch ist in Tirol erzielt worden. Der Gewinner oder die Gewinnerin knackte damit den Doppeljackpot und erhält mehr als 2,2 Millionen Euro. Gleich im ersten von insgesamt fünf Tipps waren die sechs richtigen Zahlen angekreuzt.

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Nutzer oder eine Nutzerin der Online-Plattform win2day war mit einem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 92.000 Euro.

Solo-Sechser bei LottoPlus

Bei der LottoPlus-Ziehung am Mittwoch wurde ebenfalls ein alleiniger Sechser erzielt. Der in Niederösterreich per Quicktipp abgegebene Tipp brachte mehr als 106.000 Euro ein.

In der ersten Ziehung hatte es keinen Sechser gegeben. Die Gewinnsumme wurde daher auf 41 Fünfer aufgeteilt. Sie erhielten jeweils mehr als 3600 Euro. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag warten auf zwei LottoPlus-Sechser jeweils rund 70.000 Euro.

Joker-Jackpot am Freitag

Beim Joker gab es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Damit geht es bei der nächsten Ziehung um einen Jackpot, für den rund 300.000 Euro erwartet werden.