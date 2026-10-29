Vorwurf des Doppelmords
Leichen von Mutter und Tochter in Tiefkühltruhen versteckt: Zwei Brüder in Innsbruck angeklagt
Hinter dieser linken Wohnungstür in einem Wohnblock im Innsbrucker Stadtteil O-Dorf befanden sich 16 Monate lang die Kühltruhen mit den Leichen einer Mutter und ihrer Tochter.
© Liebl Daniel
Rund um den aufsehenerregenden Fund zweier in Tiefkühltruhen versteckter Leichen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Mordanklage gegen zwei Brüder erhoben. Der ältere soll eine Mutter und ihre Tochter getötet haben, der jüngere bei der Vorbereitung und dem Verstecken der Leichen geholfen haben.