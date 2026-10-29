Leichen von Mutter und Tochter in Tiefkühltruhen versteckt: Zwei Brüder in Innsbruck angeklagt

Rund um den aufsehenerregenden Fund zweier in Tiefkühltruhen versteckter Leichen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Mordanklage gegen zwei Brüder erhoben. Der ältere soll eine Mutter und ihre Tochter getötet haben, der jüngere bei der Vorbereitung und dem Verstecken der Leichen geholfen haben.