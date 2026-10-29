Mutter und Tochter tot in Kühltruhen gefunden: Zwei Brüder in Innsbruck angeklagt

Rund um den aufsehenerregenden Fund zweier in Tiefkühltruhen versteckter Leichen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Anklage gegen zwei Brüder erhoben. Der ältere soll seine Freundin und deren Tochter getötet haben, der jüngere bei der Vorbereitung und dem Verstecken der Leichen geholfen haben.