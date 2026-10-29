Vorwurf des Doppelmords
Mutter und Tochter tot in Kühltruhen gefunden: Zwei Brüder in Innsbruck angeklagt
Hinter dieser linken Wohnungstür in einem Wohnblock im Innsbrucker Stadtteil O-Dorf befanden sich 16 Monate lang die Kühltruhen mit den Leichen einer Mutter und ihrer Tochter.
© Liebl Daniel
Rund um den aufsehenerregenden Fund zweier in Tiefkühltruhen versteckter Leichen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Anklage gegen zwei Brüder erhoben. Der ältere soll seine Freundin und deren Tochter getötet haben, der jüngere bei der Vorbereitung und dem Verstecken der Leichen geholfen haben.