Nächster Anlauf 2028
Kehrtwende: Doch keine Giro-Etappe 2027 in Osttirol, dafür Finale der Tour of the Alps
2009 gastierte der Giro d‘Italia in Mayrhofen und Lienz, auf Bilder wie diese werden die Rad-Fans 2027 allerdings verzichten müssen.
© GEPA pictures/ Mathias Kniepeiss
Der Giro d‘Italia, eine der drei Grand Tours neben Frankreich- und Spanienradrundfahrt, wird im Mai 2027 nicht in Lienz Station machen. Tourismusobmann Franz Theurl zeigt sich darüber nicht unglücklich, kündigt eine weitere Bewerbung für 2028 und zudem das Finale der Tour of the Alps 2027 an.
Kommentare