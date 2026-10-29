Über eine Million Nächtigungen: Osttirol zieht starke Sommerbilanz

Die Nächtigungszahlen der bisherigen Sommersaison Mai bis September 2026 sind positiv ausgefallen und zählen zu den stärksten im Osttiroler Bergsommer. Osttirol festigt somit nach den Destinationen Innsbruck mit seinen Feriendörfern und der Region Ötztal den 3. Rang unter allen 34 Tiroler Tourismusregionen.

Lienz - In den Monaten Mai bis September 2026 wurden 366.654 Ankünfte und 1.203.203 Übernachtungen gezählt. Verglichen mit 2025 ergibt sich ein Plus bei den Ankünften von 5,9 Prozent sowie ein Plus bei den Nächtigungen von 1,8 Prozent. Diese Werte sind die höchsten seit 2022. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 3,3 Tage.

Nordtiroler schätzen Wanderangebot

Ein wichtiger Schritt zum Ausbau des österreichischen Kernmarktes war die Koralmbahn. Sie schafft eine bessere Anbindung an die wichtigen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Steiermark, die den Großteil der österreichischen Nächtigungen ausmachen. Aber auch der Nordtiroler Gast hat sich als wichtige Zielgruppen erwiesen – er schätzt das große Wander- und Bikeangebot auf der Südseite der Alpen.

Neben dem österreichischen Markt bleiben Deutschland mit 512.931 Nächtigungen und Italien mit 139.295 Nächtigungen die wichtigsten Herkunftsmärkte für Osttirol im Sommer.

Privatunterkünfte verlieren

Auf Gewerbebetriebe entfielen 63 Prozent aller Übernachtungen, ein Plus von 1,4 Prozent. Damit ist auch die Wertschöpfung in Osttirol wieder gestiegen. Die privaten Unterkünfte (private Ferienwohnungen und Zimmer sowie Urlaub am Bauernhof) machen rund 18 Prozent der Sommernächtigungen aus. Hier ist die Entwicklung weiterhin rückläufig, was auch im stetigen Rückgang der Betten im privaten Sektor auszumachen ist. Sowohl die Campingplätze als auch die Schutzhütten profitierten von ausgesprochen schönen Wetterperioden.