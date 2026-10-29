Galtür startet am 5. November in die Langlaufsaison

Mit Schnee aus einem Depot wird im Bereich Vermunt die rund fünf Kilometer lange Opening-Loipe Sedlsee eröffnet.

Noch vor dem regulären Start der Wintersaison ermöglicht Galtür die ersten Langlaufkilometer. Die Grundlage dafür bildet ein Schneedepot: Mit dem gelagerten Schnee wird die Opening-Loipe Sedlsee präpariert. Ab 5. November können Langläufer dort ihr Training auf Schnee aufnehmen oder mit ersten gemütlichen Runden in den Winter starten.

Für das Training abseits des Schnees ergänzen zwei Skiroller-Strecken das Angebot. Im Bild Teresa Stadlober. © TVB Paznaun - Ischgl

Die Strecke auf 1700 bis 1800 Metern Seehöhe wird für die klassische Technik und Skating angelegt. Ambitionierte Langläufer erhalten damit frühzeitig Gelegenheit, an Ausdauer und Technik zu arbeiten. Auch Freizeitsportler können vor der Bergkulisse der Silvretta wieder ihren Rhythmus auf Langlaufski finden.

Parkplätze direkt beim Loipeneinstieg sorgen für kurze Wege. Unterkünfte und Einkehrmöglichkeiten verschiedener Preisklassen bieten zudem die gute Gelegenheit, den sportlichen Auftakt mit einem Aufenthalt im Paznaun zu verbinden.

„Mit fünf Kilometern Loipe schon Anfang November schaffen wir außergewöhnlich frühe Trainingsmöglichkeiten für Leistungs- und Hobbysportler.“ Thomas Köhle, GF TVB Paznaun – Ischgl

Für das Training abseits des Schnees ergänzen zwei Skirollerstrecken das Angebot: Die mittelschwierige Skirollerstrecke Galtür – Ischgl führt über 14,05 Kilometer vom Parkplatz Mautstelle zum Silvrettaparkplatz in Ischgl. Dabei werden 366 Höhenmeter bergab zurückgelegt. Die leichte Rollerstrecke Vermunt verläuft von der Talstation der Birkhahnbahn zum Parkplatz Mautstelle und umfasst auf 2,1 Kilometern 97 Höhenmeter bergauf. Nur ein paar Wochen später startet Galtür in diesem Jahr auch früh in die Skisaison. Vom 4. bis 6. Dezember heißt es: „Endlich wieder Ski fahren!“ Es wartet nicht nur perfekter Schnee, sondern auch ein echtes Highlight: Gemeinsam mit Radio Ramasuri & Radio Galaxy sorgt Galtür das ganze Wochenende für beste Unterhaltung – von morgens bis abends, auf der Piste, auf den Hütten und im Ort. Weitere News: Der Neubau der kuppelbaren 6er-Kopsseebahn mit Wetterschutzhauben ersetzt die bisherigen Kopsseelifte I und II und sorgt für eine Förderleistung von 2400 Pers./h.

Alle Infos zum Loipenstart in Galtür Saisonstart: 5. November 2026 Strecke: rund 5 km auf der Opening-Loipe Sedlsee im Bereich Vermunt, für klassische Technik und Skating. Höhenlage: 1700–1800 Meter Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr Trainingszeiten / Slots: Gruppe 1: 08.00–10.30 Uhr Gruppe 2: 10.30–13.00 Uhr Gruppe 3: 14.00–16.30 Uhr Loipengebühr: € 10,00 pro Person und Slot. Startarmband: € 15,00 Kaution – erhältlich beim Infobüro in Galtür. WICHTIG: Die Nutzung der Loipe muss vorab online gebucht werden. Bei Buchung des ersten Slots sind die Startarmbänder bereits am Vortag abzuholen.