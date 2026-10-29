Topspiele im Unterhaus
St. Johann will endlich Kitzbühel schlagen, Alpbachtal Winterkrone und Hochzeit feiern
Der St. Johanner Maximilian Gruber möchte die Derby-Durststrecke gegen Kitzbühel beenden, die Alpbachtal-Kickerinnen halten im Kampf um die Winterkrone alle Trümpfe eigenen Händen.
© Adelsberger, SPG Alpbachtal
Ein heißes Unterland-Derby in der Westliga, ein vorgezogener Schlager in der Frauen Tirol Liga und das Duell von Torjäger Rene Prantl mit Heimatclub Imst stehen an diesem Wochenende im Tiroler Fußball-Unterhaus im Fokus.
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