„Zu fanatisch“: ZDF-Chef übt scharfe Kritik an Jan Böhmermann

Das „ZDF Magazin Royale“ endet Mitte Dezember auf Wunsch von Jan Böhmermann. ZDF-Intendant Norbert Himmler findet nun ungewöhnlich deutliche Worte für die Entwicklung der Sendung: Manches sei zuletzt „unverhältnismäßig“ gewesen.

Mainz – ZDF-Intendant Norbert Himmler hat sich kritisch über die Entwicklung des „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann geäußert. „Er hat grandiose Sendungen geliefert, die mit dem Grimme- und dem Fernsehpreis dekoriert wurden“, sagte Himmler der Wochenzeitung Die Zeit. „Das hat sich jetzt abgeschliffen und ist vielleicht am Ende zu fanatisch geworden.“

„Es darf aber nicht unfair sein“

Kritik übte der ZDF-Chef auch am Umgang der Sendung mit einzelnen Personen. „Sich auf einen Bienenzüchter zu stürzen, ihn quasi zum Hauptgegenstand einer Sendung zu machen – das halte ich für unverhältnismäßig.“

Hintergrund ist ein Beitrag aus dem Jahr 2023, in dem Böhmermann einem sächsischen Imker sogenanntes „Beewashing“ vorwarf – also die Vermarktung von Bienenpatenschaften als vermeintliches Engagement für den Umweltschutz. Der Imker warb daraufhin satirisch mit Böhmermanns Namen und Bild für seinen Honig. Ein anschließender Rechtsstreit ging zugunsten des Imkers aus.

Himmler betonte, Satire solle sich mit Menschen beschäftigen, die Verantwortung trügen, oder Missstände aufdecken. „Es darf aber nicht unfair sein.“

Sieht Böhmermanns Entwicklung kritisch: ZDF-Intendant Norbert Himmler. © IMAGO/Matthias Gränzdörfer

„Schlussstrich aus Eigeninitiative“

Das „ZDF Magazin Royale“ soll am 18. Dezember nach mehr als sechs Jahren zum letzten Mal ausgestrahlt werden. Böhmermann hatte bereits im September erklärt, dass die Entscheidung, die Sendung zu beenden, allein von ihm ausgegangen sei.

Das bestätigte nun auch Himmler im Gespräch mit der Zeit. Man diskutiere mit dem Satiriker seit Jahren intensiv über die Weiterentwicklung des Formats und seine Rolle. „Er hat den Schlussstrich aus Eigeninitiative gezogen.“ Böhmermann wolle sich neu erfinden. Allerdings sei weder ihm noch dem Sender verborgen geblieben, was die Sendung in den vergangenen Jahren „im Guten wie im Schlechten ausgelöst hat“.

Böhmermann hatte kürzlich in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ erzählt, Himmler habe auf die Nachricht vom Ende der Sendung mit Tränen in den Augen reagiert. Darauf angesprochen, sagte der ZDF-Intendant: „Ja, ich stelle mir heute noch die Frage, ob das Erleichterungs- und Freudentränen waren – oder Tränen der Trauer.“ (APA, dpa)