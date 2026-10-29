Weltklasse-Athlet:innen und Live-Acts bei AIRDRENALINE am Bergisel
Am 27. und 28. November 2026 feiert AIRDRENALINE am Bergisel in Innsbruck seine Premiere und bringt einen Big-Air-Wettbewerb zurück „nach Hause“.
Zum ersten Mal ist der Bergisel Gastgeber des FIS Freeski- und Snowboard-Big-Air-Weltcups. Die internationale Elite des Sports trifft dabei auf Live-Musik und urbanes Entertainment. Zu den angekündigten Top-Athlet:innen zählen Birk Ruud (NOR), Mathilde Gremaud (SUI) und Su Yiming (CHN). Für besondere Emotionen sorgt Anna Gasser. Die 35-jährige zweifache Olympiasiegerin aus Österreich bestreitet diesen Winter ihre letzte Saison, und ihre Teilnahme bei AIRDRENALINE ist einer ihrer letzten großen Auftritte.
Starkes Programm
Weitere Rider:innen kommen unter anderem aus Norwegen, den USA, Italien, Australien und Japan. Auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen starke Athlet:innen an den Start. Die endgültigen Startlisten werden erst in der Wettkampfwoche bestätigt.
Am Freitag, 27. November, stehen die Freeski-Bewerbe der Damen und Herren auf dem Programm. Die Live-Acts sind K.I.Z und SSIO.
Der Samstag, 28. November, gehört der Snowboard-Elite und die musikalischen Highlights sind Bonez MC & RAF Camora sowie Badmómzjay. Mit fast sechs Stunden Nonstop-Action bietet das Programm an beiden Tagen Spitzensport in einer alpin-urbanen Kulisse.
Zeitplan
Neben dem Sport verbindet AIRDRENALINE Live-Musik mit urbaner Kultur und bietet ein Programm der Extraklasse
Freitag, 27. November 2026
ab 15:30 Uhr: Doors Open
ab 16:30 Uhr: Freeski Style Session Women + Men
ab 17:20 Uhr: SSIO
ab 18:05 Uhr: DJ Stylewarz
ab 18:45 Uhr: Freeski-Finals Women + Men
ab 20:20 Uhr: Prize Giving Ceremony
ab 20:30 Uhr: K.I.Z
22.00 Uhr: End
Samstag, 28. November 2026
ab 15:30 Uhr: Doors Open
ab 16:45 Uhr: Snowboard Style Session Women + Men
ab 17:35 Uhr: Badmómzjay
ab 18:20 Uhr: DJ Stylewarz
ab 19:00 Uhr: Snowboard-Finals Women + Men
ab 20:35 Uhr: Prize Giving Ceremony
ab 20:45 Uhr: Bonez MC & RAF Camora
22:00 Uhr: End
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Änderungsvorbehalt: Der Veranstalter behält sich vor, den Zeitplan aus organisatorischen oder sicherheitsrelevanten Gründen anzupassen.