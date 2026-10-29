Weltklasse-Athlet:innen und Live-Acts bei AIRDRENALINE am Bergisel

Am 27. und 28. November 2026 feiert AIRDRENALINE am Bergisel in Innsbruck seine Premiere und bringt einen Big-Air-Wettbewerb zurück „nach Hause“.

Zum ersten Mal ist der Bergisel Gastgeber des FIS Freeski- und Snowboard-Big-Air-Weltcups. Die internationale Elite des Sports trifft dabei auf Live-Musik und urbanes Entertainment. Zu den angekündigten Top-Athlet:innen zählen Birk Ruud (NOR), Mathilde Gremaud (SUI) und Su Yiming (CHN). Für besondere Emotionen sorgt Anna Gasser. Die 35-jährige zweifache Olympiasiegerin aus Österreich bestreitet diesen Winter ihre letzte Saison, und ihre Teilnahme bei AIRDRENALINE ist einer ihrer letzten großen Auftritte.

Starkes Programm

Weitere Rider:innen kommen unter anderem aus Norwegen, den USA, Italien, Australien und Japan. Auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen starke Athlet:innen an den Start. Die endgültigen Startlisten werden erst in der Wettkampfwoche bestätigt.

Am Freitag, 27. November, stehen die Freeski-Bewerbe der Damen und Herren auf dem Programm. Die Live-Acts sind K.I.Z und SSIO.

K.I.Z © Foto: Philipp Gladsome

SSIO © Nikmuller

Der Samstag, 28. November, gehört der Snowboard-Elite und die musikalischen Highlights sind Bonez MC & RAF Camora sowie Badmómzjay. Mit fast sechs Stunden Nonstop-Action bietet das Programm an beiden Tagen Spitzensport in einer alpin-urbanen Kulisse.

Bonez MC & RAF Camora © B. Brachmayer

Badmómzjay © Jakob Marwein