Die Kunst der Langsamkeit
Abenteuer, Entschleunigung, Natur: Auf Schneeschuhen entschwindet man Schritt für Schritt der Hektik des Alltags.
Es ist dieses leise Knirschen jedes Schritts, das den Rhythmus vorgibt. Der Atem bildet Wölkchen, Schneekristalle funkeln, während man von einer Stille umgeben ist, die selten geworden ist. Kein Wunder, dass Schneeschuhwandern für Thomas Köhle mehr ist als eine sportliche Aktivität. „Es ist eine Einladung, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen, den Kopf freizubekommen und die Natur mit allen Sinnen zu genießen“, schildert der Geschäftsführer des Tourismusverband Paznaun-Ischgl.
Für den Umgang mit den klobigen Schuhen, die die Auftrittsfläche vergrößern, sodass man nicht weit einsinkt, rät er: „Das Geheimnis liegt darin, natürlich zu gehen, die Füße etwas anzuheben und bewusst kleinere, gleichmäßige Schritte zu machen. Wanderstöcke geben zusätzlichen Halt.“
Wildfütterungen meiden
Als Anfänger sollte man markierte Schneeschuh- oder einfache Waldtouren wählen und bedenken, dass es gilt, sensible Bereiche, wie Wildfütterungen, großräumig zu umgehen.
Während auf Pisten meist Tempo und Leistung im Fokus stehen, entdeckt man auf Schneeschuhen die Verlockung der Langsamkeit. Köhle reizt besonders frischer Pulverschnee, durch den man mit den Schneeschuhen nahezu mühelos seine Spuren ziehen kann: „Je nach Schneebeschaffenheit verändert sich das Geherlebnis.
Während weicher Tiefschnee und hoher Firnschnee, insbesondere im Frühjahr, etwas mehr Kraft erfordern, ist auf hartem oder vereistem Untergrund aufgrund der erhöhten Sturzgefahr besondere Vorsicht geboten.“ Sicherheit spiele eine besondere Rolle: „Auf dem Winterweitwanderweg ‚Weiße Weiten‘, 52,7 km – der von See über Kappl und Ischgl bis nach Galtür und zur Bielerhöhe führt – ist es entscheidend, die Schnee-, Wetter- und Lawinenverhältnisse im Blick zu behalten und die Route anzupassen.“
Guides für Beginner
Einsteigern empfiehlt Köhle geführte Schneeschuhwanderungen mit erfahrenen Guides: „So lässt sich die faszinierende Winterlandschaft des Paznaun sicher, entspannt und mit allen Sinnen genießen.“
Innovationen für Schneeschuh-Flaneure
Rund ums Schneeschuhwandern tut sich einiges – nicht nur bei den Schuhen, sondern auch in Sachen Sicherheit und Kleidung: Neue Schuhmodelle sind zum Teil aufblasbar oder setzen auf einen leichten Kunststoffkörper mit Aluminium-Grip-Schienen (Ein Beispiel ist der Komperdell Peakmaster).
Modernes Such- und Orientierungsequipment kombiniert klassische Drei-Antennen-Technik mit einem GPS-basierten 3D-Algorithmus, sodass Verschüttete rascher gefunden werden können (die Notrufnummer der Bergrettung lautet übrigens 140, die des europäischen Notrufs 112).
Kleidung aus aktuellen Sportkollektionen verbindet umweltfreundliches Recyclingmaterial mit Hybridtechnologie. Adidas stellte heuer elektrisch beheizbare Kleidung vor: Ein Vorwärmsystem mit Heizflächen wärmt dabei die Muskeln auf.