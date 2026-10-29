Die Kunst der Langsamkeit

Abenteuer, Entschleunigung, Natur: Auf Schneeschuhen entschwindet man Schritt für Schritt der Hektik des Alltags.

Es ist dieses leise Knirschen jedes Schritts, das den Rhythmus vorgibt. Der Atem bildet Wölkchen, Schneekristalle funkeln, während man von einer Stille umgeben ist, die selten geworden ist. Kein Wunder, dass Schneeschuhwandern für Thomas Köhle mehr ist als eine sportliche Aktivität. „Es ist eine Einladung, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen, den Kopf freizubekommen und die Natur mit allen Sinnen zu genießen“, schildert der Geschäftsführer des Tourismusverband Paznaun-Ischgl.

Für den Umgang mit den klobigen Schuhen, die die Auftrittsfläche vergrößern, sodass man nicht weit einsinkt, rät er: „Das Geheimnis liegt darin, natürlich zu gehen, die Füße etwas anzuheben und bewusst kleinere, gleichmäßige Schritte zu machen. Wanderstöcke geben zusätzlichen Halt.“

Wildfütterungen meiden

Als Anfänger sollte man markierte Schneeschuh- oder einfache Waldtouren wählen und bedenken, dass es gilt, sensible Bereiche, wie Wildfütterungen, großräumig zu umgehen.

Während auf Pisten meist Tempo und Leistung im Fokus stehen, entdeckt man auf Schneeschuhen die Verlockung der Langsamkeit. Köhle reizt besonders frischer Pulverschnee, durch den man mit den Schneeschuhen nahezu mühelos seine Spuren ziehen kann: „Je nach Schneebeschaffenheit verändert sich das Geherlebnis.

Während weicher Tiefschnee und hoher Firnschnee, insbesondere im Frühjahr, etwas mehr Kraft erfordern, ist auf hartem oder vereistem Untergrund aufgrund der erhöhten Sturzgefahr besondere Vorsicht geboten.“ Sicherheit spiele eine besondere Rolle: „Auf dem Winterweitwanderweg ‚Weiße Weiten‘, 52,7 km – der von See über Kappl und Ischgl bis nach Galtür und zur Bielerhöhe führt – ist es entscheidend, die Schnee-, Wetter- und Lawinenverhältnisse im Blick zu behalten und die Route anzupassen.“

Guides für Beginner

Einsteigern empfiehlt Köhle geführte Schneeschuhwanderungen mit erfahrenen Guides: „So lässt sich die faszinierende Winterlandschaft des Paznaun sicher, entspannt und mit allen Sinnen genießen.“