Feuer und Eis – der Reiz des Kontrastes

Wintergrillen liegt voll im Trend. Experte Markus Mair gibt heiße Tipps, damit es auch gut klappt.

Lagerfeuerromantik bei Schneefall, dampfender Glühwein, heiße Kastanien und ein perfekt gegartes Stück Fleisch, das man der klirrenden Kälte abgetrotzt hat: Grillen hat im Winter noch Archaischeres an sich als im Sommer, bestätigt Fleischsommelier und Grill-Doppelstaatsmeister Markus Mair. Es folgt aber etwas anderen Regeln. Für den perfekten Genuss sind daher ein paar wichtige Dinge zu beachten.

Es beginnt bei den Zutaten: So wie man im Winter deftiger kocht, darf auch das Grillgut mehr Fettanteil haben – und als Beilagen reicht man besser warmes Gemüse als kalten Salat. Zudem sollten eher größere Stücke auf den Grill kommen, weil sie „Hitze besser speichern“. Gegart werde tendenziell „low and slow“ – also bei moderateren, gleichmäßigen Temperaturen und langsam. „Slow“ ist ein Faktor, denn man braucht viel mehr Zeit: Ob die Luft 16 Plus- oder aber sieben Minusgrade hat, macht einen Riesenunterschied: Bei Kälte kann sich die Garzeit sogar verdoppeln. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, empfiehlt Mair „das einmal im kleinen Kreis auszuprobieren, bevor man ein Festl macht“.

Ein Deckel und gutes Licht

Generell ist ein Griller mit Deckel ratsam – und den solle man so selten wie möglich lüften, um die Hitze zu halten. Auch dieser Umstand spricht für größere Fleischstücke, bei denen man nicht so oft nachschauen muss, um den Garzustand zu prüfen. Oft unterschätzt würden die Lichtquellen. Man brauche gutes Licht, um zu sehen, ob ein Stück noch golden oder schon schwarz sei, betont Mair.

Eine Grillparty im Schnee hat ihren besonderen Reiz – und folgt eigenen Gesetzen. © istock/foodandstyle

Geeignet ist auch nicht jeder Griller: Bei starker Kälte und bei größeren Mengen taugen Elektro­griller nur bedingt. Holzkohlengriller arbeiten im Winter mit Briketts aus Bambus- oder Kokosnussschalen am besten, weil die deutlich mehr Hitze geben als die Kohle. Für Gasgriller ist ein Backup dringend zu empfehlen: „Man sollte immer eine zweite Flasche im Warmen lagern, weil Gas gerne vereist, wenn es sehr kalt ist“, weiß Mair. Das gelte besonders für Stahlflaschen bzw. wenn Flaschen eine große Ansaugung haben und nur mehr wenig Gas enthalten.

Auf Nummer sicher gehen

Oberstes Gebot muss die Sicherheit sein: Das fängt beim guten Stand für den Griller an. Wichtig sind rutschfeste, möglichst warme Schuhe – „am besten mit eingebauter Heizung“. Lose Enden von Schals sind ebenso tabu wie dicke Jacken ohne Schutz darüber. Das nicht nur, weil man damit Gefahr läuft, Feuer zu fangen: Bei synthetischen Fasern reichen oft schon kleine Funken, um satte Löcher in den Stoff zu brennen. Perfekt ist möglichst eng anliegende Kleidung, und darüber bindet man einen schützenden Lederschurz.