Feuer und Eis – der Reiz des Kontrastes
Wintergrillen liegt voll im Trend. Experte Markus Mair gibt heiße Tipps, damit es auch gut klappt.
Lagerfeuerromantik bei Schneefall, dampfender Glühwein, heiße Kastanien und ein perfekt gegartes Stück Fleisch, das man der klirrenden Kälte abgetrotzt hat: Grillen hat im Winter noch Archaischeres an sich als im Sommer, bestätigt Fleischsommelier und Grill-Doppelstaatsmeister Markus Mair. Es folgt aber etwas anderen Regeln. Für den perfekten Genuss sind daher ein paar wichtige Dinge zu beachten.
Es beginnt bei den Zutaten: So wie man im Winter deftiger kocht, darf auch das Grillgut mehr Fettanteil haben – und als Beilagen reicht man besser warmes Gemüse als kalten Salat. Zudem sollten eher größere Stücke auf den Grill kommen, weil sie „Hitze besser speichern“. Gegart werde tendenziell „low and slow“ – also bei moderateren, gleichmäßigen Temperaturen und langsam. „Slow“ ist ein Faktor, denn man braucht viel mehr Zeit: Ob die Luft 16 Plus- oder aber sieben Minusgrade hat, macht einen Riesenunterschied: Bei Kälte kann sich die Garzeit sogar verdoppeln. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, empfiehlt Mair „das einmal im kleinen Kreis auszuprobieren, bevor man ein Festl macht“.
Ein Deckel und gutes Licht
Generell ist ein Griller mit Deckel ratsam – und den solle man so selten wie möglich lüften, um die Hitze zu halten. Auch dieser Umstand spricht für größere Fleischstücke, bei denen man nicht so oft nachschauen muss, um den Garzustand zu prüfen. Oft unterschätzt würden die Lichtquellen. Man brauche gutes Licht, um zu sehen, ob ein Stück noch golden oder schon schwarz sei, betont Mair.
Geeignet ist auch nicht jeder Griller: Bei starker Kälte und bei größeren Mengen taugen Elektrogriller nur bedingt. Holzkohlengriller arbeiten im Winter mit Briketts aus Bambus- oder Kokosnussschalen am besten, weil die deutlich mehr Hitze geben als die Kohle. Für Gasgriller ist ein Backup dringend zu empfehlen: „Man sollte immer eine zweite Flasche im Warmen lagern, weil Gas gerne vereist, wenn es sehr kalt ist“, weiß Mair. Das gelte besonders für Stahlflaschen bzw. wenn Flaschen eine große Ansaugung haben und nur mehr wenig Gas enthalten.
Auf Nummer sicher gehen
Oberstes Gebot muss die Sicherheit sein: Das fängt beim guten Stand für den Griller an. Wichtig sind rutschfeste, möglichst warme Schuhe – „am besten mit eingebauter Heizung“. Lose Enden von Schals sind ebenso tabu wie dicke Jacken ohne Schutz darüber. Das nicht nur, weil man damit Gefahr läuft, Feuer zu fangen: Bei synthetischen Fasern reichen oft schon kleine Funken, um satte Löcher in den Stoff zu brennen. Perfekt ist möglichst eng anliegende Kleidung, und darüber bindet man einen schützenden Lederschurz.
Das perfekte Steak vom Grill
Grillmeister Markus Mair verwendet für ein Steak gerne Beiried, aber nur hochwertiges Fleisch vom heimischen Rind. „Man muss Qualität kaufen, damit Qualität rauskommt.“ Das Fleisch (Vier-Zentimeter-Scheiben mit ca. 400 g) sollte man „eine Stunde vor dem Grillen grundsalzen und eventuell pfeffern.“ Auf Zimmertemperatur bringen, von beiden Seiten bei 300 Grad ca. drei Minuten scharf angrillen, der Pfeffer verbrenne dabei nicht.
Dann in der indirekten Zone auf 53 bis 54 Grad Kerntemperatur (für Medium Rare) ziehen lassen. Im Backrohr auf dem Gitter bei 50 Grad zehn Minuten rasten lassen, so zieht es auf 56 bis 58 Grad nach. Vor dem Servieren kurz auf den heißen Grill geben und „für Mundgefühl und Geschmack“ mit Fleur de Sel würzen. Beilagen: Kartoffeln, Kräuterbaguette, Gemüse (z. B. Ratatouille oder Pak Choi).