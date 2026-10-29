Schneesicher langlaufen

Höhenlage, technische Beschneiung und Snowfarming sorgen dafür, dass die ersten Loipen bereits in Betrieb sind.

Für Schneesicherheit beim Langlaufen spielen mehrere Faktoren zusammen. Eine alpine Höhenlage schafft günstige natürliche Voraussetzungen, technische Beschneiung kann gezielt zusätzliche Schneereserven schaffen. Doch Snowfarming geht noch einen Schritt weiter: Dabei wird Schnee aus dem Vorjahr über den Sommer konserviert und in der folgenden Saison wieder für die Präparierung von Loipen eingesetzt. Das macht einen frühzeitigen Saisonstart möglich, auch wenn im November noch nicht ausreichend Naturschnee liegt.

Vorsprung dank Snowfarming

Besonders interessant ist das für Langläufer, die bereits jetzt langlaufen oder ihre ersten Trainingskilometer der Saison auf Naturschnee absolvieren möchten. Die Kombi macht dabei in vielen Regionen den entscheidenden Unterschied – die Kombination aus Snowfarming, technischer Beschneiung, professioneller Loipenpräparierung und Höhenlage i st der wesentliche Baustein des modernen Schneemanagements, das für verlässliche Bedingungen und Schneesicherheit sorgen kann. Snowfarming hat vor allem einen großen Vorteil: Es schafft einen zeitlichen Vorsprung und Planungssicherheit für den Langlaufurlaub.

Statt auf ausreichend natürlichen Neuschnee warten zu müssen, können Regionen auf bereits vorhandene Schneereserven zurückgreifen. Dadurch lassen sich erste Loipen früher präparieren und Trainingsmöglichkeiten bereits zu Beginn der Saison anbieten. Hier zusammengefasst die Regionen, die schon mit schneesicheren Loipen den Winterbetrieb aufgenommen haben:

Das Pitztal eröffnete heuer erneut als erste Region Österreichs die neue Langlaufsaison. Dank modernster Schneekonservierung können Leistungs- und Hobbysportler auf der drei Kilometer langen Trainingsloipe Mandarfen bereits seit 17. Oktober ein professionelles Training auf Talniveau absolvieren, Wochen bevor vergleichbare Trainingsangebote zur Verfügung stehen. Zudem öffnete am 10. Oktober die Höhenloipe am Pitztaler Gletscher. Um eine ungestörte Vorbereitung für Leistungssportler und ambitionierte Athleten zu gewährleisten, wurde ein eigenes Slot-System eingerichtet. Die Loipe ist täglich zu drei Slotzeiten buchbar, wobei eine davon ausschließlich Leistungssportlern vorbehalten ist. Die Buchungen erfolgen dabei online über den TVB Pitztal unter www.pitztal.com

Seit 17. Oktober ist Trainig auf Talniveau in Mandarfen möglich. © TVB Pitztal/Severin-Wegener

Die Region Seefeld setzt nicht nur auf ihre Höhenlage auf rund 1200 Meter Seehöhe, moderne Beschneiung und professionelle Präparierung, sondern seit 2015 auch auf aktives Snowfarming. Die 2,8 Kilometer lange und 4 Meter breite Snowfarmingloipe in Leutasch (Loipe A2) kann dadurch bei passenden Wetterbedingungen bereits im November geöffnet werden. Sowohl für klassische Langläufer als auch für Skater, ambitionierte Hobbysportler und professionelle Teams wird durch Schneekonservierung die erste Trainingsloipe der Saison bereits am 13. November öffnen. Das Snowfarming-Depot in Leutasch umfasst mehrere tausend Kubikmeter Schnee, die für den frühen Saisonstart eingesetzt werden. Das Erfolgsmodell und das Know-How kamen dabei aus Skandinavien und der Schweiz.

Die Langlaufsaison startet in Seefeld barrierefrei am 13. November. © (c) xc ski holidays – Alex Moling © AlexMoling

Paznaun-Ischgl/Galtür – Langlaufen in schneesicherer Lage: Schon die Höhenlage von Ischgl und Galtür macht das Langlaufen zum schneesicheren Frühstarter inmitten der Silvretta. Das Loipennetz führt hier bis über 2000 Meter Seehöhe, wie etwa die schneesichere Höhenloipe mit Blick auf den Silvretta Stausee auf der Bielerhöhe auf 2056 Metern. Am 5. November startet Galtür dank rund 10.000 Kubikmeter konservierten Altschnees in die Langlaufsaison. Zum Auftakt ist eine eigens präparierte Opening Loipe Sedlsee small/ medium geplant.

Die erste Opening-Loipe in Galtür öffnet dank rund 10.000 m³ konserviertem Altschnee bereits im November. © TVB Ischgl-Paznaun

Osttirol – Snowfarmingloipe im Biathlonzentrum Obertilliach: Auch in Obertilliach kann mit Hilfe von Snowfarming bereits ab Mitte November auf einem rund zwei Kilometer langen Kunstschneeband – auf Wettkampfloipen-Niveau inklusive Schießstand – trainiert werden. Eine Möglichkeit, die neben Amateuren auch viele internationale Spitzenathleten nutzen. Sobald ausreichend Naturschnee vorhanden ist, wird das Loipennetz erweitert: unter den 400 Kilometern gespurten Loipen finden sich über 70 Kilometer Höhenloipen, auf denen es dank Beschneiung auch oft schon früher losgeht.

© Peter Maier

Auch die Wintersportregion Kaiserwinkl setzt beim Langlauf auf Snowfarming mit rund 7000 Kubikmetern konserviertem Kunstschnee in Kombi mit Beschneiung – und unterstreicht dadurch ihre nordische Wintersportkompetenz. Zwei schneesichere 2,1 Kilometer lange Loipen – die beschneite Loipe Walchsee und die beschneite Loipe Kössen – können damit frühzeitig präpariert und bereits ab Mitte Dezember geöffnet werden – unabhängig von der natürlichen Schneelage zu Saisonbeginn.

Fazit: Schneesicherheit beginnt nicht erst mit dem ersten Schnee. Schneesicherheit beim Langlaufen lässt sich heute gezielt planen. Regionen mit nordischer Expertise und vorausschauendem Denken zeigen, wie dieses Zusammenspiel aus Höhenlage, Beschneiung, Snowfarming und moderner Präparierung funktioniert und die Voraussetzungen für Langlauf vom frühen Saisonstart bis weit ins Frühjahr hinein schaffen.

Wer also schon im November die ersten Spuren im konservierten Schnee ziehen möchte, muss nicht zwingend auf Frau Holle warten und ihren Launen vertrauen. In vielen Regionen Tirols werden die Schneemacher vor Ort inzwischen ein Stück weit selbst zum verlässlichen Partner bei der Saisonplanung.