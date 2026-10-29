Jede Minute zählt

Verletzte, steiles Gelände, nahender Sturm: Seit 1994 rückt Christian Eder aus, um Wissen, Teamgeist und Geschick der Tiroler Bergrettung unter Beweis zu stellen.

Das Schnüren der Bergschuhe steht meist für einen Tag gespickt mit Naturimpressionen, entspannt erklommenen Höhenmetern und Jausen umgeben von Vogelgezwitscher. Normalerweise. Streift Christian Eder seine Bergstiefel über, ist Eile gefragt. Eile, Präzision und Teamgeist. Der 58-jährige Bergretter zieht nämlich los, um Leben zu retten.

Eine Art Premium-Hobby, das den Ginzlinger seit frühester Kindheit fasziniert: „Ich bin auf dem Friesenberghaus, einer Schutzhütte hoch über Finkenberg, und der Dominikushütte am Schlegeisspeicher, aufgewachsen. Das Leben auf 2500 Metern war entbehrlich, weil die Schulfreunde den Sommer im Tal verbrachten. Aber ich war ständig in der Natur und fasziniert, wenn ein Bergretter in unserer Hütte einkehrte.“

Natur als Freiheit

Aus Eders Faszination wurde Passion: „Natur, die steht für mich für Freiheit. Als Bergretter kann ich sie mit Nützlichem verbinden.“ So konnten Hunderte gebrochene Beine und Platzwunden dank dem Landesausbildungsleiter der Akademie der Bergrettung Tirol wohlbehalten im Tal genesen. Doch ab und an wird sein Idealismus, zu jeder Tages- und Nachtzeit auszurücken, infrage gestellt: „Es ist 26 Jahre her, als ein 11-Jähriger beim Spielen nahe eines Hüttenzustiegs abgestürzt ist. Mein Kollege und ich ahnten beim ersten Anblick, dass Hilfe vergebens war, setzen aber trotzdem alle Reanimationsversuche um, bis der Notarzt kam.“

© Bergrettung Tirol

Natur, die steht für mich für Freiheit. Als Bergretter kann ich sie mit Nützlichem verbinden. Christian Eder, Landesausbildungsleiter der Bergrettung

Eine bleibende Erinnerung

Nicht nur das hilflose Entsetzen der Eltern des Verunglückten verfolgte Eder noch Wochen später: „Auch der Gedanke, dass meine Kinder gleich alt waren.“ Noch heute denkt er jedes Mal, wenn er am Unglücksort vorbeimarschiert, an die verzweifelten Minuten: „Zum Glück haben wir bei der Bergrettung Peers, psychologisch ausgebildete Kollegen, mit denen wir uns in solchen Situationen unterhalten können.“ So würde gedanklicher Ballast abgeladen, bevor er zu einer seelischen Narbe führt.

Risiken verkennen

Trotz drohender emotionaler Kollateralschäden verurteilt er auch „Flip-Flop-Wanderer“, für deren Rettung er so manches Familienessen unterbrechen musste, nicht: „Ich bin überzeugt, dass niemand absichtlich Risiken eingeht und denkt: ,Die Bergrettung kommt eh, wenn ich nicht weiter kann.‘“ Vielmehr würden viele die Risiken am Berg verkennen oder ihre Möglichkeiten überschätzen.

Eder, der nach 20 Jahren als Hüttenwirt die Ausbildung zum Bergführer absolvierte, erklärt auch die steigenden Einsatzzahlen nicht durch Übermut: „Heute sind schlichtweg viel mehr Menschen am Berg als in Zeiten meines Großvaters, der auch schon Bergretter war.“ Habe man sich damals den Knöchel verknackst, mussten die Wanderkollegen zur nächsten Hütte absteigen und hoffen, dass diese Funk hatte. Stunden seien verstrichen, bis Hilfe kam.