Von Pilnacek nahtlos zu Corona: Was die FPÖ mit dem U-Ausschuss vorhat

Die Freiheitlichen widmen sich einem ihrer Lieblingsthemen: Sie wollen einen fließenden Übergang vom Pilnacek-Untersuchungsausschuss zu jenem, der die Coronapolitik der Regierung aufarbeiten soll.

Wien – Erst letzte Woche hatte die FPÖ den aktuellen U-Ausschuss um drei Monate verlängert. Fraktionsführer Christian Hafenecker hält aber dennoch die ersten Befragungen zu Corona vor dem Sommer für realistisch, wie er gegenüber der APA erklärte.

Mehrere Absagen im Finale

Als Grund für die Verlängerung des Pilnacek-U-Ausschusses hatte die FPÖ die Absagen mehrerer prominenter Auskunftspersonen genannt, wie Ex-Kanzler Karl Nehammer und die ehemalige Ministerin und jetzige Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (beide ÖVP). Zuletzt hat sich auch Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) krankheitsbedingt entschuldigen lassen. Geht es nach den Freiheitlichen, sollen alle Personen dennoch befragt werden.

Neuer Fahrplan wird erarbeitet

Eigentlich hätte kommenden Dienstag das Ende der Beweisaufnahme in einer Sitzung des Pilnacek-U-Ausschusses besiegelt werden sollen. Nun steht die Festlegung auf den weiteren Fahrplan an. Vorschläge der FPÖ für die weiteren Termine sind bereits per Rundlauf an die anderen Fraktionen ergangen, berichtete Hafenecker.

Weitergehen dürfte es mit den Befragungen dann am 11. November. Hafenecker geht davon aus, dass diese bis Ende Jänner abgeschlossen sind. Möglich sei aber auch, dass die Beweisaufnahme früher beendet wird. Anschließend erstellt der Vorsitzende auf Grundlage eines Entwurfs der Verfahrensrichterin innerhalb von zwei Wochen einen schriftlichen Bericht. Die Fraktionen haben zwei weitere Wochen Zeit für eigene Berichte.

Abschlussbericht im März